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Квартира в новостройке Amanecer

Orihuela, Испания
от € 195,000
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Квартира в новостройке Amanecer
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О комплексе

Есть ощущение террасы? 

AMANECER X объединяет роскошь и функциональность в вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов, с различными текстурами и превосходной отделкой.

Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощами и лесистыми участками

2 BD + 2 BT с великолепным дизайном интерьера и полностью меблированы.  Парковка и хранение включены – Дата завершения: июль 2024 г. Предварительная резервация только начинается.

AMANECER X, роскошный жилой комплекс из 108 квартир, построенный на участке в 5000 метров ландшафтных и ухоженных районов, окружающих общественный бассейн и зоны отдыха.  Также есть тренажерный зал, сауна и джакузи, а также детская игровая площадка.

PentHouses с большой террасой и солярием, а также частным лифтом.

Цены: ( прайс-лист обновляется еженедельно )
Уголки начинаются с 205.000 € + IVA
Центры начинаются с 195.000 € + IVA

( Нотариус и регистрация имущества не включены )
Включите ключ: июль 2024

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТА ДЛЯ БЛОКА 1 и 2: 10.000 € 

Условия оплаты:
Резерв: 10: 000 €
30 дней из резерва: 20% + IVA
60 дней из резерва: 20% + IVA
Нотариальная подпись: баланс + IVA

Апартаменты на БЛОК 1 и 2 ориентированы на утреннее солнце

Пакет мебели включает в себя: ( Мебель - это акция Specila до 31 марта 2023 года )
1.    Установка и оборудование кондиционера от LG или Hisense
2.    Термический водонагреватель
3.    Внутренний и внешний осветительный пакет
4.    Вся кухонная техника, утюг, кофемашина, тостер и кухонная утварь
5.    Салон и столовая мебель и Smart TV
6.    Электрические жалюзи с пультом управления на всех окнах
7.    Настенные украшения, рулонные шторы и лампы
8.    Постельное белье и полотенца

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ФИНИЗАЦИИ:
Бронированная входная дверь в собственность
Кухонная мебель
В комплекте панельная техника, холодильник, духовка, индукционная плита, вытяжка, посудомоечная машина
Мебель для ванной комнаты и душевые кабины
Встроенные шкафы с раздвижными дверями и ящиками
Частный гараж на 1 машину


Площадь услуг и удобств:
  5 минут пешком: парки, супермаркет и автобусная остановка
15 минут пешком: рестораны

 5 минут на машине: гольф-лагерь, пляжи, морские набережные и пляжные бары
10 минут на машине: La Zenia Boulevard Mall

Расположение: 40 минут езды от международного аэропорта Аликанте и 1 ½ от международного аэропорта Валенсии.  Расстояние от основных городов, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны.  

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, погода в Ла Коста Бланка, солнечная и мягкая, круглый год.

СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: значительно более доступная по сравнению с более крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, например, где стандарт по крайней мере на 31% выше с точки зрения потребительских цен.

Услуги рядом: супермаркет, школы, медицинское обслуживание, золотые песчаные пляжи, пекарня, рестораны и многое другое

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Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов.

Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку.

Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях:

Процедуры NIE
Открытие банковского счета в испанском банке
Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги
Обстановка вашего нового дома
Покупка машины
Страхование автомобиля
Медицинское страхование
Услуги по уборке и техническому обслуживанию
Услуги по ремоделированию и многое другое

Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим…  

Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов
 

Местонахождение новостройки
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98–151 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024

Jardines de Las Lagunas Fase II

Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тренажерным залом и сауной в Лас-Лагунас-де-Михас

 

Описание

Жилой комплекс состоит из просторных 1-, 2- и 3-спальных квартир и потрясающих 3-спальных пентхаусов. Проект порадует эффектными террасами, превратив ваш дом в собственный райский уголок. Все квартиры имеют место в гараже и кладовую.

 

В качестве инновации на новом этапе проекта были добавлены полы с подогревом в ванных комнатах. Это более чистая и эффективная система отопления, которая способствует созданию уютной атмосферы в вашем доме. Жилой район предлагает абсолютную безопасность и спокойствие, помимо установленных камер наблюдения.

 

Помимо того, что все услуги и удобства находятся в нескольких минутах ходьбы, в комплексе есть прекрасные общественные зоны с бассейном и садами, которыми можно наслаждаться с семьей. Малыши могут весело провести время на детской игровой площадке, пока вы отдыхаете в сауне или занимаетесь в тренажерном зале.

 

Комплекс находится в привилегированном районе Коста-дель-Соль: менее 5 минут от лучшего коммерческого предложения на побережье, множество полей для гольфа в непосредственной близости, 2 км от пляжа и транспортные услуги почти у вашего порога.

 
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Сдача в: 2025

BREEZE - это новое частное и закрытое сообщество, созданное для того, чтобы жить с максимальной функциональностью, наблюдая за Средиземным морем, в очень тихом районе, с легким общением и недалеко от пляжей, ( менее 8 км от Кала Финестрата ) и эксклюзивного поля для гольфа Puig Campana, Mall, Рестораны, школы, аптеки, банки и La Marina.

ТИПОЛОГИЯ домов: 2-3 BR Apartments + 2 бани и 3 BD Townhouses

Каждый дом спроектирован с великолепным видом на общие зоны с видом на бассейн и частные сады, улучшая природную среду, горизонт Бенидорма и некоторые объекты также имеют вид на море.

BREEZE - это закрытое сообщество, построенное с превосходными качествами и прекрасной отделкой.

Удобства Жилого:

  • Частная открытая парковка
  • Кладовки
  • Ландшафтные садовые зоны
  • Детская игровая площадка
  • Общий бассейн
  • Зона хранения цикла
  • Буксиры и виллы имеют по желанию частный бассейн
  • 55 км от аэропорта

Удобства дома:

  • Аэротермальная система для горячей воды
  • Солнечные тепловые панели для поддержки электроснабжения
  • А / С и нагреватель с тепловым насосом в комплекте
  • Двойное остекление во всех окнах
  • Предварительная установка для электромобиля
  • Кухня оборудована стеклокерамической плитой, электрической духовкой и вытяжной плитой
  • Моторизованные ставни с выключателем управления в спальнях и гостиной.

Дата доставки: март 2025

Расположение: 45 минут езды от международного аэропорта, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны, 1 и ½ час от Валенсии и 35 минут от города Аликанте.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, солнечная и мягкая, круглый год.

СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступная по сравнению, например, с крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, где стандарт выше на 31% в потребительских ценах


Цена и условия оплаты:

2 BD + 2 ванны с 72 м2 жилой площади + 43 м террасы - от 242.000 €

3 BD + 2 ванны с 83 м2 жилой площади + 52 м террасы - от 262.000 €

3 BD + 3 ванны, ТУАЛЫ: 176 мт 2 + 17 м террасы + 67 м частного сада - от 367.000 €

 

Бронирование: 6.000 € плюс IVA = 6.600 €
30 дней с момента бронирования: 30%
6 месяцев из резерва: 10%
Вручение ключей: март 2025 года: 60% остаток оплачивается по нотариальной подписи

( IVA, нотариус и регистрация имущества, не включены )

Хотите узнать больше?  Позвоните мне, и я буду более чем рад предоставить дополнительную информацию
 
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Гуардамар, Испания
Сдача в: 2023

Премиум-местоположение, с частным сообществом и апартаментами, построенными с учетом комфорта. 

Несравненный современный и современный волнообразный фасад с элегантными балконами-террасами.  Роскошные апартаменты с высокой отделкой, которые привлекают внимание к каждой детали и воплощают в жизнь ваш Испанский Дом Мечты.

Инновационный и универсальный уголок для совместной работы и кофе, прямо под вашим домом, позволяет вам иметь отдельную и независимую область для работы отдельно от вашего жилого пространства, так что вы можете оптимизировать свою производительность. 

Наслаждайтесь круглогодичным средиземноморским стилем жизни в отеле, идеально подходящем для цифровых кочевников, в качестве дома для отдыха или в качестве инвестиций в аренду.     Курс мини-гольфа для бесконечных развлечений для всех возрастов также является большим преимуществом.

Отличное расположение в урбанизации Эль Расо, в непосредственной близости от пляжей СИНИЙ ФЛАГ в Гуардамаре и соленого озера Лагуна Ла Мата.

Поблизости производится обслуживание всех видов, супермаркет, ресторан и свежие продукты частных и государственных школ ( как местных, так и международных двуязычных )

 

Жилые удобства:

 

  • Закрытый комплекс
  • Общественный бассейн и ландшафтные зоны
  • Частная зона приема и совместной работы
  • 24-часовой кофейный уголок
  • Умный пост-офис
  • Премиум Спа и Фитнес-центр будут наслаждаться круглый год
  • Зарядное устройство для электромобилей
  • Мини Поле для гольфа
  • Детская игровая площадка на территории.
  • Высокоскоростной оптоволоконный интернет

 

 

Квартира включает в себя:

  • Выбрать апартаменты от 78,37 м2 или 80,30 м2
  • 2 спальни + 2 ванные комнаты
  • Полностью оборудованная кухня с техникой
  • Высокий потолок с панорамными окнами.
  • Большие террасы от 19 м2 до 56 м2.
  • Гостиная
  • Подземная парковка
  • Сертификат A-Energy ( Минимальное потребление электроэнергии )
  • Солнечные панели и энергоэффективные решения достигают класса энергоэффективности А.

 

Сроки: Строительство начинается во втором квартале 2023 года, завершение этапа 1 ( зданий 1 и 2, бассейна, рабочего места, спа и парковки ) в IV квартале 2024 года.

Забронируйте свой виртуальный тур сейчас!

Цены, условия и положения:

  • Квартиры от € 249 000 до € 319 000 плюс НДС, парковка включена.
  • Резерв и депозит: 10000 €
  • 1-й. Оплата: 50%
  • Баланс: 50% по завершении строительства

 

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Бронирование может быть осуществлено путем первоначального депозита в размере 10.000 € оплаты в режиме онлайн, 40% при начале строительства и 60% при доставке.

Ваше бронирование возвращается в течение первого месяца после его размещения.

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Расположение: La Marina расположен всего в 40 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах.

Забронируйте виртуальный тур сейчас.  Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами на WhatsApp + 34618871478

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