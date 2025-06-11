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Кондо в Филиппинах

Себу
3
Central Visayas
3
Кондо Удалить
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5 объектов найдено
Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
AVIDA 34th Street BGC Tower 1 в продаже-1 спальный блок 37 кв.м (без парковки)полумесяц- Лиц…
$161,049
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$250,521
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$178,944
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$286,310
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Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Описание имущества:1 спальня66 кв.мДизайн интерьераСлот для парковки
$232,627
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