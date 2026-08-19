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Квартиры в Филиппинах

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56 объектов найдено
Кондо в Баколод, Филиппины
UP UP
Кондо
Баколод, Филиппины
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
This fully furnished studio condominium in Barangay Bata, Bacolod City offers a practical an…
$46,088
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$278,832
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Квартира 1 спальня в Тагиг, Филиппины
Квартира 1 спальня
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Цена начинается с PHP 24 265 000 | От 68 кв.мGardencourt Residences – жизнь в центре ARCA So…
$422,866
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Кондо в Mandaluyong, Филиппины
Кондо
Mandaluyong, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Роскошная резиденция с 1 спальней в Westin Manila Sonata Place — Ortigas CenterWhere Hotel L…
$177,548
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Кондо в Паранак, Филиппины
Кондо
Паранак, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
🌿 Для экспатов и инвесторов: 2-комнатный блок в Атертоне - Паранак-СитиВладейте качественным…
$109,790
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Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
AVIDA 34th Street BGC Tower 1 в продаже-1 спальный блок 37 кв.м (без парковки)полумесяц- Лиц…
$156,843
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LDV InvestLDV Invest
Кондо в Макати, Филиппины
Кондо
Макати, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Начиная с PHP28 800 000Astela at Circuit Makati — ваш звездный городской приютAstela - это н…
$504,288
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Квартира 3 спальни в Мунтинлупа, Филиппины
Квартира 3 спальни
Мунтинлупа, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 78 м²
Цена начинается с PHP 11 900 000 | От 78 кв.мОригинальное название: Rockwell Primaries: Tran…
$207,381
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Квартира 1 спальня в Мунтинлупа, Филиппины
Квартира 1 спальня
Мунтинлупа, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Цена начинается с PHP 6,000,000 | От 35 кв.мОригинальное название: Rockwell Primaries: Tranq…
$104,562
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Кондо в Mandaluyong, Филиппины
Кондо
Mandaluyong, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Владеть частью прибрежного города, живущего с этим 1-спальным блоком в Acqua Private Residen…
$87,135
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Кондо в Баколод, Филиппины
Кондо
Баколод, Филиппины
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этот полностью меблированный студийный кондоминиум в Барангай Бата, Баколод-Сити, предлагает…
$46,088
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Кондо в Balite II, Филиппины
Кондо
Balite II, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
50 процентов!Монтелуче, Силанг - Тагайтай РоудПодробности:Тип лофтаПолностью отшлифованный3 …
$134,082
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Кондо в Паранак, Филиппины
Кондо
Паранак, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Наслаждайтесь захватывающим дух видом на закат Манилы из этого просторного и элегантного кон…
$360,479
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Кондо в Мунтинлупа, Филиппины
Кондо
Мунтинлупа, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Для продажи: 2BR Condo в East Bay Residences - Fordham TowerSucat, Muntinlupa | Facing Pool …
$134,157
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Кондо в Mandaue, Филиппины
Кондо
Mandaue, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Стильная 2-комнатная резиденция в Mantawi Residences, где пространство, стиль и изысканность…
$444,788
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Кондо в Мунтинлупа, Филиппины
Кондо
Мунтинлупа, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Для продажи: 2BR Condo в East Bay Residences - Fordham TowerSucat, Muntinlupa | Вид на бассе…
$104,334
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Кондо в Mandaue, Филиппины
Кондо
Mandaue, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
1-комнатная роскошная резиденция Urban Elegance соответствует стилю жизни островаОпыт изыска…
$226,992
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Кондо в Баколод, Филиппины
Кондо
Баколод, Филиппины
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этот полностью меблированный студийный кондоминиум в Барангай Бата, Баколод-Сити, предлагает…
$46,088
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Кондо в Кесон-Сити, Филиппины
Кондо
Кесон-Сити, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Однокомнатный блок — бесшовная жизнь в умном пространствеНачало с 15 501 266 фунтовШаг в сов…
$270,079
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Квартира 2 спальни в Кесон-Сити, Филиппины
Квартира 2 спальни
Кесон-Сити, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Цена начинается с PHP 11,000,000 | От 82 кв.мОригинальное название: Rockwell: Elevate Your L…
$191,697
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
✨ Bauhinia Residences 2-Bedroom - Элегантное пространство, непреходящая ценностьОпыт изыскан…
$517,460
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Квартира 3 спальни в Мунтинлупа, Филиппины
Квартира 3 спальни
Мунтинлупа, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Цена начинается с PHP 17,000,000 | От 99 кв.мОригинальное название: Rockwell Primaries: Tran…
$296,259
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Кондо в Макати, Филиппины
Кондо
Макати, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Полностью меблированная 1-комнатная комната в Avida West - Makati CityЖивите или инвестируйт…
$120,246
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Кондо в Пасиг, Филиппины
Кондо
Пасиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Расположенный в самом сердце города Мандалуйонг, Laya by Shang Properties является идеальным…
$191,697
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Квартира 2 спальни в Мунтинлупа, Филиппины
Квартира 2 спальни
Мунтинлупа, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Цена начинается с PHP 12,000,000 | От 73 кв.мОригинальное название: Rockwell Primaries: Tran…
$209,124
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Квартира 1 спальня в Кесон-Сити, Филиппины
Квартира 1 спальня
Кесон-Сити, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Цена начинается с PHP 6 900 000 | От 47 кв.мОригинальное название: Rockwell: Elevate Your Li…
$120,246
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Квартира 1 спальня в Кесон-Сити, Филиппины
Квартира 1 спальня
Кесон-Сити, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Цена начинается с PHP 25 200 000 | От 70 кв.мParklinks North and South Towers - Премиум Риве…
$439,160
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
✨ Bauhinia Residences Studio Unit - умный инвестиционный и стильный дом в СебуОпыт изысканно…
$179,045
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Кондо в Макати, Филиппины
Кондо
Макати, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
🔑 2BR Loft-Type Unit в Milano Residences, Макати — Роскошь в отличном местеШагните в эксклюз…
$452,032
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Кондо в Punta Engano, Филиппины
Кондо
Punta Engano, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Beachfront Luxury Condominium Units в Себу, ФилиппиныРасположение: Пунта Энганьо, город Лапу…
$331,113
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