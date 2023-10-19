Часто задаваемые вопросы по новостройкам Венгрии
Сколько в среднем стоит кв. метр в новостройках Венгрии?
За квадрат жилья в новых домах владельцы просят около 1500-3500 евро. Точные расценки зависят от расположения жилых комплексов в Венгрии. Дороже всего кв. метр новостроек оценивается в Будапеште - в пределах 3000-3500 евро. Дешевле можно купить новую недвижимость на небольших курортах - Эгере и Тапольце. Один квадрат жилья здесь стоит 600-1650 евро.
В каких венгерских городах чаще всего покупают новую недвижимость?
Особый интерес покупатели проявляют к новостройкам в Венгрии в столице - Будапеште. Здесь приобретают жилье иностранцы, переезжающие в страну по работе и учебе. Покупатели, ищущие курортные квартиры и дома, чаще выбирают Дебрецен и Хевиз.
Могут ли иностранцы покупать недвижимость от застройщика в Венгрии?
Да, иностранным лицам разрешено приобретать новое жилье любого метража. Чтобы купить квартиру в новостройке в Венгрии, иностранцам необходим только паспорт своей страны. Гражданам из государств, не входящих в ЕС, дополнительно нужно получить разрешение на покупку от венгерской мэрии.