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Продажа новостроек в Венгрии

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Жилой комплекс ---- PANORAMIC PLOT FOR SALE IN HUNGARY ----
Жилой комплекс ---- PANORAMIC PLOT FOR SALE IN HUNGARY ----
Будапешт, Венгрия
от
€319,000
Сдача в: 2023
Агентство: OTP Bank
---- ПАНОРАМНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОДАЖИ В ВЕНГРЕ ----   ---- ПАНОРАМНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОДАЖИ В ВЕНГРИИ / БУДАПЕШТ / БУДА ----  Продается участок под застройку на самой красивой улице Будапешта, Буда / Уромхеги. Действительно редкий, идеальный строительный участок на одной из самых красивых улиц нового места  народов с хорошим вкусом. Площадь 1110 кв.м.,  его сборка составляет 30%. Фантастическая панорама горы, щебетание птиц,  солнце и все, что приходит с этой частью Буды для тех, кто планирует свою будущую жизнь здесь.  Планы этажей дома, запланированного для участка, уже доступны, и мы можем предоставить подрядчика при необходимости.  Покупная цена имущества не облагается НДС. Все коммунальные услуги на улице.  Транспорт идеально подходит как на машине, так и на общественном транспорте,  мы можем легко и быстро попасть в сердце города.  Расположение участка: Юг Строительность: 30% Канализация: на улице  Вода: на улице Электричество: на улице Газ: на улице  Недвижимость продается от частного лица, без судебных исков и обременений. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной 
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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Венгрии

Сколько в среднем стоит кв. метр в новостройках Венгрии?

За квадрат жилья в новых домах владельцы просят около 1500-3500 евро. Точные расценки зависят от расположения жилых комплексов в Венгрии. Дороже всего кв. метр новостроек оценивается в Будапеште - в пределах 3000-3500 евро. Дешевле можно купить новую недвижимость на небольших курортах - Эгере и Тапольце. Один квадрат жилья здесь стоит 600-1650 евро.

В каких венгерских городах чаще всего покупают новую недвижимость?

Особый интерес покупатели проявляют к новостройкам в Венгрии в столице - Будапеште. Здесь приобретают жилье иностранцы, переезжающие в страну по работе и учебе. Покупатели, ищущие курортные квартиры и дома, чаще выбирают Дебрецен и Хевиз.

Могут ли иностранцы покупать недвижимость от застройщика в Венгрии?

Да, иностранным лицам разрешено приобретать новое жилье любого метража. Чтобы купить квартиру в новостройке в Венгрии, иностранцам необходим только паспорт своей страны. Гражданам из государств, не входящих в ЕС, дополнительно нужно получить разрешение на покупку от венгерской мэрии.
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