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Жилой квартал Minsk World Квартал Happy Planet

Минск, Беларусь
от € 40,634
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Жилой квартал Minsk World Квартал Happy Planet
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О комплексе

Квартал Happy Planet создаётся для тех, кто давно мечтал жить, глядя из панорамных окон квартир на зелень парка с фонтанами и аттракционами, детскими площадками, территориями для праздников и занятий спортом, велосипедными дорожками и трассами здоровья, летним кафе и альпинарием, беседками для отдыха и романтических встреч. Это место буквально создано для тех, кто ведёт активный образ жизни и хочет заниматься спортом, не уезжая далеко от дома. В парке запроектированы спортивные площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, воркаута, паркура. В шаговой доступности от квартала со счастливым названием расположена станция метро «Аэродромная» (открытие запланировано на 2023 год), Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall.

Местонахождение новостройки
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Другие комплексы
Жилой квартал Minsk World Квартал Западная Европа
Минск, Беларусь
Сдача в: 2023
Застройщик: ООО «Бир Бай»

В «Западной Европе» запроектированы и возводятся не только 14 домов по 25 этажей, но и 2 детских сада с бассейнами, музыкальная школа и поликлиника, общественно-образовательный и торгово-развлекательный центры.

Здесь появится спортивный комплекс и экологичные детские площадки, расположенные во дворах без транзитного движения транспортных средств. В домах предусмотрены стилобаты с торгово- административными помещениями, где могут открыться аптека или кафетерий, фитнес-клуб или магазин для гурманов, детский центр или салон вещей, необходимых для дома.

Через 1 квартал возводится Международный финансовый центр и крупнейший в стране ТРЦ Avia Mall. В шаговой доступности станция метро «Аэродромная», открывающаяся летом 2023 года.
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Сдача в: 2022
Застройщик: ЮрСтройМаш

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Преимущества наших домов

Мы применяем только последние технологии строительства

  • Кирпичные стены;
  • Утепление 140мм;
  • Трехкамерные стеклопакеты;
  • Застекленные лоджии;
  • Металлическая дверь;
  • Регуляторы тепла;
  • Улучшенная штукатурка;
  • Стяжка под ламинат
Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Мачулищи, Беларусь
от € 29,772
28–80 м² 5 квартир
Сдача в: 2022

Жилой комплекс «Соколиный край» размещается в 15 км от Минска по скоростной трассе Р23 в г. п. Мачулищи.

ООО «Металлстройпрофиль» в качестве генерального подрядчика в ноябре 2020г. начало строительство нового квартала малоэтажной застройки. Заказчиком является Республиканское унитарное предприятие «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента Республики Беларусь. Комплекс состоит из 21 жилого дома (площадь жилой застройки 105000 м2), 2 торговых центров площадью 3000 и 1000 м2 и детского сада на 230 мест с бассейном.

ЖК «Соколиный край» – это комфортный и уютный комплекс, сочетающий основные тенденции современного строительства:

  • малоэтажные кирпичные дома с монолитными перекрытиями, проходными подъездами и с закрытой благоустроенной дворовой территорией;
  • продуманные и комфортные планировки;
  • современные фасадные решения;

Застройщик предлагает будущим жильцам большой выбор планировок на любой вкус от маленьких квартир-студий до просторных 3-комнатных квартир. Важная отличительная особенность комплекса – наличие во всех квартирах обособленной кухни-столовой общей площадью от 17 до 33 кв.м. (квартиры типа 1+, 2+, 3+), что значительно расширяет функциональные возможности помещения в сравнении с традиционной кухней, а также поддерживает тенденции развития современной жилой недвижимости.

Все дома возводятся по монолитно-каркасной технологии. Наружные несущие стены выполнены из керамического блока, внутренние межквартирные стены из кирпича, перегородки из гипсовых блоков. Кровля плоская рулонная двухслойная.

Фасад домов будет выполнен из линеарных панелей (вентилируемый фасад), со временем не теряющий цвет, поэтому дома будут выглядеть привлекательно и опрятно долгое время.

Добраться до ЖК «Соколиный край» возможно с ДС «Дружная» на автобусах 296, 281, 308 до остановки «Дергаи», на маршрутке 492 до остановки «Мачулищи», а также на электричке до ЖД остановки «Мачулищи». В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию ст. метро «Слуцкий гостинец», которое будет находится на пересечении ул. Л. Кижеватого и ул. Корженевского. От станции метро до ЖК «Соколиный край» 15 км.

Входы в жилой дом запроектированы сквозные как с улицы, так и с дворовой территории. Места общего пользования с тамбурами, колясочными и комнатами уборочного инвентаря.

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