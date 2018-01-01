Жилой квартал Minsk World Квартал Happy Planet

Мачулищи, Беларусь

от € 29,772

28–80 м² 5 квартир

Сдача в: 2022

Жилой комплекс «Соколиный край» размещается в 15 км от Минска по скоростной трассе Р23 в г. п. Мачулищи.

ООО «Металлстройпрофиль» в качестве генерального подрядчика в ноябре 2020г. начало строительство нового квартала малоэтажной застройки. Заказчиком является Республиканское унитарное предприятие «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента Республики Беларусь. Комплекс состоит из 21 жилого дома (площадь жилой застройки 105000 м2), 2 торговых центров площадью 3000 и 1000 м2 и детского сада на 230 мест с бассейном.

ЖК «Соколиный край» – это комфортный и уютный комплекс, сочетающий основные тенденции современного строительства:

малоэтажные кирпичные дома с монолитными перекрытиями, проходными подъездами и с закрытой благоустроенной дворовой территорией;

продуманные и комфортные планировки;

современные фасадные решения;

Застройщик предлагает будущим жильцам большой выбор планировок на любой вкус от маленьких квартир-студий до просторных 3-комнатных квартир. Важная отличительная особенность комплекса – наличие во всех квартирах обособленной кухни-столовой общей площадью от 17 до 33 кв.м. (квартиры типа 1+, 2+, 3+), что значительно расширяет функциональные возможности помещения в сравнении с традиционной кухней, а также поддерживает тенденции развития современной жилой недвижимости.

Все дома возводятся по монолитно-каркасной технологии. Наружные несущие стены выполнены из керамического блока, внутренние межквартирные стены из кирпича, перегородки из гипсовых блоков. Кровля плоская рулонная двухслойная.

Фасад домов будет выполнен из линеарных панелей (вентилируемый фасад), со временем не теряющий цвет, поэтому дома будут выглядеть привлекательно и опрятно долгое время.

Добраться до ЖК «Соколиный край» возможно с ДС «Дружная» на автобусах 296, 281, 308 до остановки «Дергаи», на маршрутке 492 до остановки «Мачулищи», а также на электричке до ЖД остановки «Мачулищи». В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию ст. метро «Слуцкий гостинец», которое будет находится на пересечении ул. Л. Кижеватого и ул. Корженевского. От станции метро до ЖК «Соколиный край» 15 км.

Входы в жилой дом запроектированы сквозные как с улицы, так и с дворовой территории. Места общего пользования с тамбурами, колясочными и комнатами уборочного инвентаря.