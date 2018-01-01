Жилой комплекс «Современный»
Вязань, Беларусь
от € 21,359
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О комплексе
Жилой комплекс «Современный»
Удобное сочетание городского формата жизни в многоквартирном доме вдали от городских кварталов в небольшом уютном городке сейчас очень популярный вариант жилья в зоне большого города.
Жилой комплекс находится в городе Фаниполь. Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на машине с разрешенной скоростью 120 км/час – и вы в Минске. 20 минут на маршрутке до ст.м Михалово.
Расположение жилого комплекса:
- 9 минут на автомобиле до станции метро «Петровщина»;
- 2 минут пешком до яслей и детского сада;
- 5 минут пешком до гимназии и музыкальной школы;
- 3 минуты пешком до ближайшего магазина и аптеки.
Инфраструктура в шаговой доступности от комплекса:
- Ясли–Сад №5, «Ясли –Сад №1 «Малышок», Средняя Школа№1, ГУО «Гимназия г. Фаниполя», музыкальная школа;
- Современная детская площадка;
- Продовольственные магазины: «Евроопт», «Доброцен»;
- РКЦ «Белагропромбанка»;
- Поликлиника, аптеки.
- Места для прогулки с домашними животными.
- Тренажерные, фитнес залы;
- Строится ФОК с бассейном и спортивными секциями;
- Центр экологического туризма «Станьково».
- Велодорожка;
- УО «Центр творчества детей и молодежи»;
- Библиотека;
- Кафе «Мотель», «Дедова карчма»;
- Река Птичь с водными развлечениями.
Квартиры в жилом комплексе «Современный» оборудованы всем необходимым.
- Высота потолка – 2.6м;
- Цементно-песчаная стяжка;
- Входные металлические двери;
- Современные двухкамерные стеклопакеты;
- Застекленная лоджия;
- Сантехника (ванна, унитаз);
- Счетчики на холодную и горячую воду;
- Электроразводка с установкой розеток, выключателей и приборов учета;
- Телефонизация и телефикация;
- Радиаторы отопления.
Условие кредитования: ОАО «Приорбанк» в рамках программы «Зелёная недвижимость».
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 33.7 – 41.7
Цена за м², € 878 – 910
Цена квартиры, € 29 604 – 36 799
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 65.4
Цена за м², € 714
Цена квартиры, € 46 716
Квартиры 9 комнат
Площадь, м² 19.6 – 25.2
Цена за м², € 978 – 1 102
Цена квартиры, € 21 359 – 24 999
Местонахождение новостройки
Вязань, Беларусь
Агент продавца
Лицензия: 02240/101
Языки общения: English, Русский
Беларусь, Минск
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