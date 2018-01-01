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Жилой комплекс «Современный»

Вязань, Беларусь
от € 21,359
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Жилой комплекс &laquo;Современный&raquo;
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О комплексе

Жилой комплекс «Современный»

Удобное сочетание городского формата жизни в многоквартирном доме вдали от городских кварталов в небольшом уютном городке сейчас очень популярный вариант жилья в зоне большого города.

Жилой комплекс находится в городе Фаниполь. Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на машине с разрешенной скоростью 120 км/час – и вы в Минске. 20 минут на маршрутке до ст.м Михалово.

Расположение жилого комплекса:

  • 9 минут на автомобиле до станции метро «Петровщина»;
  • 2 минут пешком до яслей и детского сада;
  • 5 минут пешком до гимназии и музыкальной школы;
  • 3 минуты пешком до ближайшего магазина и аптеки.

Инфраструктура в шаговой доступности от комплекса:

  • Ясли–Сад №5, «Ясли –Сад №1 «Малышок», Средняя Школа№1, ГУО «Гимназия г. Фаниполя», музыкальная школа;
  • Современная детская площадка;
  • Продовольственные магазины: «Евроопт», «Доброцен»;
  • РКЦ «Белагропромбанка»;
  • Поликлиника, аптеки. 
  • Места для прогулки с домашними животными. 
  • Тренажерные, фитнес залы;
  • Строится ФОК с бассейном и спортивными секциями;
  • Центр экологического туризма «Станьково».
  • Велодорожка;
  • УО «Центр творчества детей и молодежи»;
  • Библиотека;
  • Кафе «Мотель», «Дедова карчма»;
  • Река Птичь с водными развлечениями.

Квартиры в жилом комплексе «Современный» оборудованы всем необходимым.

  • Высота потолка – 2.6м;
  • Цементно-песчаная стяжка;
  • Входные металлические двери;
  • Современные двухкамерные стеклопакеты;
  • Застекленная лоджия;
  • Сантехника (ванна, унитаз);
  • Счетчики на холодную и горячую воду;
  • Электроразводка с установкой розеток, выключателей и приборов учета;
  • Телефонизация и телефикация;
  • Радиаторы отопления.

Условие кредитования: ОАО «Приорбанк» в рамках программы «Зелёная недвижимость».

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 33.7 – 41.7
Цена за м², € 878 – 910
Цена квартиры, € 29 604 – 36 799
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 65.4
Цена за м², € 714
Цена квартиры, € 46 716
Квартиры 9 комнат
Площадь, м² 19.6 – 25.2
Цена за м², € 978 – 1 102
Цена квартиры, € 21 359 – 24 999
Местонахождение новостройки
Вязань, Беларусь
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Жилой комплекс «Современный»
Вязань, Беларусь
от € 21,359
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Застройщик: ООО «Бир Бай»

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Жилой квартал Minsk World Квартал Центральная Европа
Минск, Беларусь
Сдача в: 2023
Застройщик: ООО «Бир Бай»

Квартал находится в центральной части многофункционального комплекса Minsk World. Непосредственно в квартале расположен архитектурный ансамбль из семи домов. Жилая застройка равномерно распределена по периметру квартала, оставляя в центре пространство для комплекса игровых и спортивных площадок, а также обширной зоны озеленения. Из окон жилых домов в южном направлении откроется вид на новый городской парк с фонтанами, стадионами, кортом, альпинарием, площадкой для праздников и массовых мероприятий. В шаговой доступности школа и детские сады, взрослая и детская поликлиники, медицинский центр. В соседнем квартале возводится объект транснационального значения – Международный финансовый центр. Рядом появится крупнейший в стране ТРЦ Avia Mall.   
Жилой квартал Minsk World Квартал Северная Америка
Минск, Беларусь
Застройщик: ООО «Бир Бай»

Квартал «Северная Америка» расположен вдоль одной из ключевых магистралей города — улицы Лейтенанта Кижеватова. Жилая застройка равномерно распределена по периметру квартала, оставляя в центре пространство для территории участка школ, а также игровых и спортивных площадок. Обширны озеленённые территории.

Стояночные и парковочные места вынесены на периферию квартала. В домах квартала можно приобрести апартаменты свободной планировки, дающие простор для реализации любого дизайн-проекта, а также квартиры с готовой отделкой, в которые можно заехать и жить либо использовать в арендном бизнесе.

В шаговой доступности 2 станции метро (уже функционирующая «Ковальская Слобода» и «Аэродромная», открывающаяся в 2023 году), остановки общественного транспорта, новый городской парк, взрослая и детская поликлиники, медицинский центр, мини-рынок.

 

 

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