Жилой комплекс «Современный»

Удобное сочетание городского формата жизни в многоквартирном доме вдали от городских кварталов в небольшом уютном городке сейчас очень популярный вариант жилья в зоне большого города.

Жилой комплекс находится в городе Фаниполь. Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на машине с разрешенной скоростью 120 км/час – и вы в Минске. 20 минут на маршрутке до ст.м Михалово.

Расположение жилого комплекса:

9 минут на автомобиле до станции метро «Петровщина»;

2 минут пешком до яслей и детского сада;

5 минут пешком до гимназии и музыкальной школы;

3 минуты пешком до ближайшего магазина и аптеки.

Инфраструктура в шаговой доступности от комплекса:

Ясли–Сад №5, «Ясли –Сад №1 «Малышок», Средняя Школа№1, ГУО «Гимназия г. Фаниполя», музыкальная школа;

Современная детская площадка;

Продовольственные магазины: «Евроопт», «Доброцен»;

РКЦ «Белагропромбанка»;

Поликлиника, аптеки.

Места для прогулки с домашними животными.

Тренажерные, фитнес залы;

Строится ФОК с бассейном и спортивными секциями;

Центр экологического туризма «Станьково».

Велодорожка;

УО «Центр творчества детей и молодежи»;

Библиотека;

Кафе «Мотель», «Дедова карчма»;

Река Птичь с водными развлечениями.

Квартиры в жилом комплексе «Современный» оборудованы всем необходимым.

Высота потолка – 2.6м;

Цементно-песчаная стяжка;

Входные металлические двери;

Современные двухкамерные стеклопакеты;

Застекленная лоджия;

Сантехника (ванна, унитаз);

Счетчики на холодную и горячую воду;

Электроразводка с установкой розеток, выключателей и приборов учета;

Телефонизация и телефикация;

Радиаторы отопления.

Условие кредитования: ОАО «Приорбанк» в рамках программы «Зелёная недвижимость».