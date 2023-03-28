Перед тем, как инвестировать в ту или иную страну, грамотный инвестор всегда просчитывает страновые риски. О том, что это значит, и почему премия за страновой риск может быть полезна не только инвесторам, но и обычным покупателям недвижимости рассказал академик Международной инженерной академии Николай Трифонов.

Николай Трифонов — действительный член Международной инженерной академии, иностранный член Российской инженерной академии, почётный оценщик Республики Казахстан, доцент, кандидат физико-математических наук, преподаёт оценку недвижимости в Белорусском государственном экономическом университет, является автором книг «Теория оценки стоимости» и «Комплексная оценка недвижимости». В 1994 году создал Белорусскую гильдию специалистов по недвижимости, объединившую крупнейших частных и государственных участников рынка недвижимости и приватизации. Кроме того, выступил одним из организаторов Западной биржи недвижимости. В 1996 году Николай создал и возглавил общественное объединение «Белорусское общество оценщиков».

Что такое премия за страновой риск и как ее рассчитать?

Премия за страновой риск (по-английски country risk premium, CRP) — это премия за риск инвестирования иностранных средств в инвестиционный проект в той или иной стране, связанный с потерей (полной или частичной) этим проектом стоимости из-за общеэкономических, финансовых и социально-политических факторов в этой стране.

Премию за страновой риск можно толковать, как межстрановую разницу в инвестиционной доходности валюты оценки, то есть как разницу в инвестиционной доходности денежной единицы в рассматриваемой стране и стране — её эмитенте.

При расчёте премии за страновой риск Беларуси в основу расчетов полагаются сведения о доходности ценных бумаг (долгосрочных государственных облигаций с номинальной стоимостью в 100 долларов США), которые торгуются на международных рынках, — это показатель Rpr. При этом страновой риск рассчитывается по отношении к доллару США, потому что белорусские ценные бумаги номинированы именно в этой валюте. Именно доходность долговременных казначейских обязательств правительства США берется за значение безрисковой ставки — R0.

В итоге формула расчета странового риска выглядит так:

CRP = (1 + Rpr) / (1 + R0) — 1.

— Почему расчет страновых рисков интересен обычному покупателю недвижимости?

— Знание уровня странового риска той или иной страны помогает инвестору оценить перспективность инвестиций в заданном направлении, — рассказал Николай Трифонов. — Показатели премии страновых рисков входят в формулы оценки эффективности инвестиционных проектов, а также оценки стоимости активов в этой стране, в первую очередь, предприятий.

Обычному же покупателю недвижимости важно знать уровень премии странового риска, чтобы понимать реальную стоимость квартиры или дома в той или иной стране на международном рынке недвижимости. Плюс, если он планирует в будущем продавать этот объект недвижимости, то этот показатель поможет ему оценить, с какой долей вероятности он сможет выйти в «плюс» при такой продаже.

Уровень странового риска для Беларуси

Общественное объединение «Белорусское общество оценщиков», начиная с 2004 года рассчитывало премию за страновой риск для Беларуси.

— Вот уже почти 20 лет мы каждый месяц анализировали и просчитывали инвестиционную привлекательность Беларуси. Премия за страновой риск — один из важнейших показателей при этих расчетах, — пояснил Николай Трифонов. — Если говорить простым языком, то страновой риск считается на основании котировок государственных ценных бумаг на международных рынках. Беларусь выпускает свои пятнадцатилетние еврооблигации (разновидность долгосрочных ценных бумаг — прим.ред), которые когда-то котировались в Европе. Раньше агентство Bloomberg продавало информацию о ценности этих бумаг на международных рынках Министерству финансов Беларуси (и «Белорусское общество оценщиков» также получало эти цифры). Плюс мы изучали открытые сведения о долгосрочных казначейских обязательствах правительства США от американской Федеральной резервной системы — это важно, потому что премия рассчитывается по отношению к доллару США. В итоге страновой риск для Беларуси рассчитывался, грубо говоря, как доходность белорусских ценных бумаг минус доходность американских ценных бумаг с таким же сроком погашения. На самом деле по немного более сложной формуле, которая дана выше, но для понимания общей картины достаточно и этого объяснения.

Интересен тот факт, что 2020 год практически никак не повлиял на уровень странового риска для Беларуси. В то время премия за страновой риск оценивались примерно в 8%. Это не самый лучший показатель, но вполне приемлемый — агентство Bloomberg относит такие страны к категории B по уровню риска. Для сравнения, в Великобритании этот показатель равняется примерно 1-2%, и это категория A. А в США премия за страновой риск по доллару — нулевая, ведь доллары печатают именно там.

При этом февраль 2022 года стал переломным для показателей странового риска Беларуси. По нашим расчетам, буквально за месяц этот показатель подскочил до 94,5% (на основании сведений Франкфуртской биржи). Для рынка недвижимости это значило, что белорусская недвижимость мгновенно обесценилась.

Начиная с прошлого года Европейские биржи перестали работать с белорусскими ценными бумагами, а это значит, что стало намного сложнее просчитать показатели странового риска для Беларуси. Однако я стал ориентироваться на азиатские площадки, где ценные бумаги еще котируются, пусть и с большим дисконтом. На основании этих данных можно сказать, что страновые риски для Беларуси снижаются, и к началу 2023 года они остановились на уровне 28%. Можно сказать, что ситуация улучшается, однако нужно понимать, что 28% — это все равно очень опасный показатель, как считают финансисты, — зона дефолта. Если говорить сильно упрощённо, то можно вкладывать деньги в такую страну лишь на 3-4 года — через 3 с половиной года может быть что-то получится. Если показатель 90% и выше, то деньги опасно вкладывать и на год.

Тем не менее, за прошлый год экономическая оценка рисков страны стала более благоприятной: с 94,5% до 28% — это вполне себе хорошая тенденция. В этом году к началу марта премия за риск в Беларуси понизилась до 22,9%, а на 24 марта она стала равной 24,4%. Стабилизация?