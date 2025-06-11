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Старый Стиль

Беларусь, Минск
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
5 лет
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.stst.by
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Об агентстве

Агентство недвижимости» Старый Стиль» основано в 1999 году. Многолетний опыт успешной работы на рынке недвижимости, стабильно высокое качество и надежность наших услуг. Профессионализм сотрудников и способность решать самые сложные задачи своих клиентов. В своей работе мы постоянно внедряем новые технологии, позволяющие ускорить работу с информацией и повысить качество и эффективность работы риэлтеров и агентов. Наша компания дорожит безупречной репутацией и заслуженным доверием, а потому мы внимательно следим за соблюдением стандартов высокого качества оказания услуг и безопасности сделок. Главный капитал и гордость компании – это наша команда, настоящие профессионалы с большим опытом, которые знают о своем деле всё и любят его. Мы – компания грамотная, мотивированная на успех.

Услуги

Сотрудники АН «Старый Стиль» готовы предоставить клиентам полный спектр профессиональных услуг, соответствующих самым высоким стандартам: от поступления заявки до заключения сделки: Покупка и продажа квартир в новостройках; Покупка и продажа квартир на вторичном рынке; Покупка и продажа загородной недвижимости; Покупка и продажа коммерческой недвижимости; Оценка недвижимости; Покупка и продажа элитной недвижимости; Оказание консультационных услуг девелоперам и инвесторам; Комплексное риэлтерское обслуживание компаний-застройщиков по программе «Генеральный риэлтер», банков.

Дома
Смотреть все 11 объектов
Дом в Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет
Площадь 20 м²
Красивые места. Отдельная коттеджная застройка рядом с деревней. Дом ветхий. Под снос. Река …
$15,000
Дом в Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет
Площадь 65 м²
Тихое уединенное место с красивой природой. Деревня Ручица. Вилейский район. Места, где стоя…
$98,000
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет
Площадь 115 м²
Жилой дом в деревне Динаровка. 22 км от минской кольцевой автодороги по хорошей автомагистра…
$69,000
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет
Площадь 27 м²
Продается дом в д. Крыжовка Общая площадь 27 м2. Газ идет по улице, есть электричество. Край…
$120,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 6 объектов
Магазин 318 м² в Минск, Беларусь
Магазин 318 м²
Минск
Площадь 318 м²
Этаж 1/2
Продается многофункциональное помещение с рампой по ул. Якубова 10. Находится на первом этаж…
$199,000
Офис 45 м² в Минск, Беларусь
Офис 45 м²
Минск
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/16
Продается комфортный офис на ул. Мележа 1 (БЦ "Парус"). Площадь помещения оптимальная - 44,6…
$45,500
Офис 112 м² в Минск, Беларусь
Офис 112 м²
Минск
Число комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 5/7
Продается офис в бизнес-центре класса Б "Виктория Плаза" по ул. Платонова 1Б. Расположен на …
$99,000
Готовый бизнес 1 033 м² в Минск, Беларусь
Готовый бизнес 1 033 м²
Минск
Число комнат 17
Площадь 1 033 м²
Количество этажей 3
Продаётся действующий  бизнес - один из лучших образовательных центров в Республике Беларусь…
$600,000
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Год основания компании 2014
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