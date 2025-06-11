Агентство недвижимости» Старый Стиль» основано в 1999 году. Многолетний опыт успешной работы на рынке недвижимости, стабильно высокое качество и надежность наших услуг. Профессионализм сотрудников и способность решать самые сложные задачи своих клиентов. В своей работе мы постоянно внедряем новые технологии, позволяющие ускорить работу с информацией и повысить качество и эффективность работы риэлтеров и агентов. Наша компания дорожит безупречной репутацией и заслуженным доверием, а потому мы внимательно следим за соблюдением стандартов высокого качества оказания услуг и безопасности сделок. Главный капитал и гордость компании – это наша команда, настоящие профессионалы с большим опытом, которые знают о своем деле всё и любят его. Мы – компания грамотная, мотивированная на успех.
Сотрудники АН «Старый Стиль» готовы предоставить клиентам полный спектр профессиональных услуг, соответствующих самым высоким стандартам: от поступления заявки до заключения сделки: Покупка и продажа квартир в новостройках; Покупка и продажа квартир на вторичном рынке; Покупка и продажа загородной недвижимости; Покупка и продажа коммерческой недвижимости; Оценка недвижимости; Покупка и продажа элитной недвижимости; Оказание консультационных услуг девелоперам и инвесторам; Комплексное риэлтерское обслуживание компаний-застройщиков по программе «Генеральный риэлтер», банков.