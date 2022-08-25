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Жилой квартал Depo

Минск, Беларусь
от € 2,638
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Жилой квартал Depo
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О комплексе

Новый квартал Depo с жилыми домами и общественными пространствами возводится возле площади Победы. Жилье такого уровня в центре Минска строят впервые.

Жители квартала Depo смогут пользоваться развитой инфраструктурой, которая создавалась на протяжении многих лет. В шаговой доступности расположены:

  • Площадь Победы и станция метро
  • Центральный детский парк и парк Янки Купалы
  • Большой театр, кинотеатр и выставочный комплекс
  • Магазины, рестораны, кофейни
  • Медицинские центры
  • Детские сады, школы, университеты
  • Достопримечательности

Проект известного архитектора

Проект квартала разработал московский архитектор Сергей Скуратов. За премиальными фасадами из клинкерного кирпича, которые гармонично сочетаются с застройкой эпохи советского неоклассицизма, скрыты самые передовые решения. 

  • панорамные окна «в пол»
  • потолки более 3 метров
  • индивидуальные вентканалы в каждой квартире
  • внутрипольные конвекторы
  • фреонопроводы для кондиционеров
  • лифт с этажа в подземный паркинг
  • закрытый двор
  • уникальное оснащение двора и площадок возле дома

Закрытая территория

На закрытой территории площадью 6,7 га возводятся дома высотой до семи этажей. Вход на территорию будет доступен по сканеру лица или отпечатку пальца.

Авторское благоустройство 

Почти половину пространства занимает зеленая зона, растения для которой подбирали специалисты в области ландшафтного дизайна. Дворы оборудованы детскими игровыми площадками, зонами для отдыха и занятий спортом. 

Новая пешеходная улица 

Пешеходная улица разделяет квартал Depo на две части, которые соединены мостиком. Здесь расположатся бутики и рестораны, супермаркет, большой фитнес-центр и даже искусственный пруд. 

Более 800 парковочных мест

За каждой квартирой закреплено парковочное место в подземном паркинге, спуститься в который можно из любого дома прямо на лифте, не выходя на улицу.

Мастер-спальня с ванной и гардеробной

В квартирах квартала Depo количество гардеробных и ванных равно количеству спален. Каждый член семьи будет иметь личное пространство. Отдельно можно выделить большую мастер-спальню, в которой расположены входы в собственные ванную и гардеробную.

Кладовые и постирочные

В подвальном этаже для жителей будут созданы удобные кладовые. А в самих квартирах предусмотрены специальные комнаты для стирки и хранения уборочного инвентаря – постирочные. 

*Стоимость объекта указана за квадратный метр

Местонахождение новостройки
Минск, Беларусь
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Жилой квартал Depo
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Новостройка будет обладать хорошей прочностью, благодаря применению монолитно-каркасной технологии. Проектом предусмотрено утепление фасада новостройки, что гарантирует высокие показатели энергоэффективности.

Каждая секция будет оснащена бесшумными лифтами, на входе в подъезд устанавливается домофон. Новостройка оснащается необходимыми инженерными системами.

Адрес: г. Минск, ул. Гастелло

  • Класс жилья: Комфорт
  • Количество квартир: 186
  • Количество этажей: 10
  • Количество парковочных мест: 170 (подземный паркинг)
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