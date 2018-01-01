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Жилой квартал Антоновский квартал

Минск, Беларусь
от
€30,793
;
6
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О комплексе

Основная идея, положенная в основу работы над Антоновским кварталом, заключалась в создании современного жилого комплекса, отвечающего всем требованиям времени и удовлетворяющего запросам его обитателей для комфортного проживания. Наиболее компетентные специалисты приложили усилия для внедрения всего положительного опыта, накопленного отраслью, чтобы создать комфортное, качественное и вместе с тем доступное жильё.

Чрезвычайно выгодная локация добавляет еще большую ценность этим усилиям и делает предложение уникальным на рынке недвижимости столицы, ведь вся необходимая инфраструктура уже существует и находится в шаговой доступности.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Панельный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Количество этажей
Количество этажей
19
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 59.3 – 64.2
Цена за м², EUR 1,045 – 1,063
Цена квартиры, EUR 61,909 – 67,050
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 63.4 – 80.3
Цена за м², EUR 936 – 1,072
Цена квартиры, EUR 66,690 – 76,147
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 98.7
Цена за м², EUR 936
Цена квартиры, EUR 92,377
Местонахождение новостройки
Минск, Беларусь
Инфраструктура рядом
Детский сад 200 м
Магазин 350 м
Метро 500 м
Школа 250 м

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Жилой квартал Антоновский квартал
Минск, Беларусь
от
€30,793
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