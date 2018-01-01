Жилой квартал Антоновский квартал

Основная идея, положенная в основу работы над Антоновским кварталом, заключалась в создании современного жилого комплекса, отвечающего всем требованиям времени и удовлетворяющего запросам его обитателей для комфортного проживания. Наиболее компетентные специалисты приложили усилия для внедрения всего положительного опыта, накопленного отраслью, чтобы создать комфортное, качественное и вместе с тем доступное жильё.

Чрезвычайно выгодная локация добавляет еще большую ценность этим усилиям и делает предложение уникальным на рынке недвижимости столицы, ведь вся необходимая инфраструктура уже существует и находится в шаговой доступности.