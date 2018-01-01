Квартира в новостройке Квартиры вблизи Цнянского водохранилища!

Многоквартирная малоэтажная застройка по 4-пер. Кольцова в г. Минске. Живописный и благоустроенный пляж Цнянского водохранилища расположен всего в 500 метрах от застройки. Комфортная жизнь рядом с природой!

Малоэтажная застройка, состоит из трёх жилых домов

Дом 1: 16 квартир

Дом 2: 20 квартир

Дом 3: 24 квартиры

Жилые дома запроектированы двух-, и трехэтажными.

Каждая секция жилого дома оборудована лифтом.

Конструкция жилых домов - бескаркасная, с поперечным расположением несущих стен из керамических блоков.

Квартиры:

3-ком.– от 90,64 до 106,76 кв.м.;

4- ком. – от 121,2 до 121,66 кв.м.

Инфраструктура: в шаговой доступности от жилого комплекса, находится современный спортивный комплекс с открытым и закрытым теннисными кортами, спортивным залом и сауной с бассейном, школы, детские сады, поликлиника, магазины.

Стоимость 1 м2 общей площади (по СНБ) жилого помещения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и ИП:

Дом 1 — 3 718,10 бел. рублей;

Дом 2 — 3 572,68 бел. рублей;

Дом 3 — 3 253,54 бел. рублей.

Стоимость 1 м2 общей площади (по СНБ) для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов г. Минска, организациях г. Минска, без выдачи направлений администраций районов г. Минска:

Дом 1 — 3 325,61 бел. рублей;

Дом 2 — 3 190,47 бел. рублей;

Дом 3 — 2 902,48 бел. рублей.

Порядок внесения денежных средств.

Для внесения денежных средств предусмотрена рассрочка платежа до июля 2023 года (включительно).

Первоначальный взнос в размере 40% от общей стоимости объекта долевого строительства должен быть внесен в течение 10 (десяти) банковских дней - для жилых помещений, строительство которых осуществляется физическими и юридическими лицами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Первоначальный взнос в размере 40% от общей стоимости объекта долевого строительства должен быть внесен в течение 15 (пятнадцати) банковских дней - для жилых помещений, строительство которых осуществляется гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Заявления о заключении договоров принимаются (регистрируются) по адресу г. Минск, пр. Независимости, 46, каб.1.

Жить в экологически чистом районе города Минска, отдыхать после рабочего дня возле водоёма или проводить выходные с семьёй на свежем воздухе — мечта многих городских жителей! В жилом комплексе, расположенном в живописном престижном районе вблизи Цнянского водохранилища, это станет реальностью!