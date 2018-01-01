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Квартира в новостройке Квартиры вблизи Цнянского водохранилища!

Минск, Беларусь
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Квартира в новостройке Квартиры вблизи Цнянского водохранилища!
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О комплексе

Многоквартирная малоэтажная застройка по 4-пер. Кольцова в г. Минске. Живописный и благоустроенный пляж Цнянского водохранилища расположен всего в 500 метрах от застройки. Комфортная жизнь рядом с природой!

Малоэтажная застройка, состоит из трёх жилых домов

Дом 1: 16 квартир

Дом 2: 20 квартир

Дом 3: 24 квартиры

Жилые дома запроектированы двух-, и трехэтажными.

Каждая секция жилого дома оборудована лифтом.

Конструкция жилых домов - бескаркасная, с поперечным расположением несущих стен из керамических блоков.

Квартиры:

3-ком.– от 90,64 до 106,76 кв.м.;

4- ком. – от 121,2 до 121,66 кв.м.

Инфраструктура: в шаговой доступности от жилого комплекса, находится современный спортивный комплекс с открытым и закрытым теннисными кортами, спортивным залом и сауной с бассейном, школы, детские сады, поликлиника, магазины.

Стоимость 1 м2 общей площади (по СНБ) жилого помещения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и ИП:

Дом 1 — 3 718,10 бел. рублей;

Дом 2 — 3 572,68 бел. рублей;

Дом 3 — 3 253,54 бел. рублей.

Стоимость 1 м2 общей площади (по СНБ) для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов г. Минска, организациях г. Минска, без выдачи направлений администраций районов г. Минска:

Дом 1 — 3 325,61 бел. рублей;

Дом 2 — 3 190,47 бел. рублей;

Дом 3 — 2 902,48 бел. рублей.

Порядок внесения денежных средств.

Для внесения денежных средств предусмотрена рассрочка платежа до июля 2023 года (включительно).

Первоначальный взнос в размере 40% от общей стоимости объекта долевого строительства должен быть внесен в течение 10 (десяти) банковских дней - для жилых помещений, строительство которых осуществляется физическими и юридическими лицами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Первоначальный взнос в размере 40% от общей стоимости объекта долевого строительства должен быть внесен в течение 15 (пятнадцати) банковских дней - для жилых помещений, строительство которых осуществляется гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Заявления о заключении договоров принимаются (регистрируются) по адресу г. Минск, пр. Независимости, 46, каб.1.

Жить в экологически чистом районе города Минска, отдыхать после рабочего дня возле водоёма или проводить выходные с семьёй на свежем воздухе — мечта многих городских жителей! В жилом комплексе, расположенном в живописном престижном районе вблизи  Цнянского водохранилища, это станет реальностью!

Местонахождение новостройки
Минск, Беларусь
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Многоквартирный жилой дом Квартиры вблизи Цнянского водохранилища!
Минск, Беларусь
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Другие комплексы
Жилой квартал Minsk World Квартал Чемпионов
Минск, Беларусь
Застройщик: ООО «Бир Бай»

Квартал «Чемпионов» расположен в северной части многофункционального комплекса Minsk World и прилегает к одной из ключевых магистралей города – улице Аэродромной. Его архитектурный ансамбль представлен группами домов переменной этажности. Название квартала связано с достижениями спортсменов Республики Беларусь на Олимпийских играх. Элементы домов имеют визуально «спортивный» характер и это является визитной карточкой квартала, на территории которого открыла свои двери современная школа с 25-метровым бассейном. Возле новостроек открытые стоянки для автомобилей, траектория движения которых не пересекается с детскими площадками и пешеходными дорожками (транзитное движение в квартале исключено). В шаговой доступности новый городской парк, Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall — крупнейшие бизнес-объекты комплекса, белорусской столицы и страны, появление которых станет триггером роста м2.
Многоквартирный жилой дом Gastello Minsk Residence
Минск, Беларусь
от € 1,187,016
Сдача в: 2022
Застройщик: Си-трейдинг

Жилой комплекс Gastello Minsk Residence – многоэтажное здание с комфортабельными квартирами от застройщика «СИ-Трейдинг».

Новый жилой комплекс представляет собой четырехсекционный дом высотой десять этажей, спроектированный с учетом всех современных стандартов строительства. Здание строится с использованием технологий, которые позволяют обеспечить достаточно высокий уровень комфорта при небольшой стоимости квадратного метра жилья.

Новостройка будет обладать хорошей прочностью, благодаря применению монолитно-каркасной технологии. Проектом предусмотрено утепление фасада новостройки, что гарантирует высокие показатели энергоэффективности.

Каждая секция будет оснащена бесшумными лифтами, на входе в подъезд устанавливается домофон. Новостройка оснащается необходимыми инженерными системами.

Адрес: г. Минск, ул. Гастелло

  • Класс жилья: Комфорт
  • Количество квартир: 186
  • Количество этажей: 10
  • Количество парковочных мест: 170 (подземный паркинг)
Жилой квартал Minsk World Квартал Центральная Европа
Минск, Беларусь
Сдача в: 2023
Застройщик: ООО «Бир Бай»

Квартал находится в центральной части многофункционального комплекса Minsk World. Непосредственно в квартале расположен архитектурный ансамбль из семи домов. Жилая застройка равномерно распределена по периметру квартала, оставляя в центре пространство для комплекса игровых и спортивных площадок, а также обширной зоны озеленения. Из окон жилых домов в южном направлении откроется вид на новый городской парк с фонтанами, стадионами, кортом, альпинарием, площадкой для праздников и массовых мероприятий. В шаговой доступности школа и детские сады, взрослая и детская поликлиники, медицинский центр. В соседнем квартале возводится объект транснационального значения – Международный финансовый центр. Рядом появится крупнейший в стране ТРЦ Avia Mall.   

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