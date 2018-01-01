  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. ГП "УКС Советского района г.Минска"

ГП "УКС Советского района г.Минска"

Беларусь, пр-т Независимости, 46а
Поделиться с помощью:
QR
ГП "УКС Советского района г.Минска"
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
ukssov.by
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Квартиры вблизи Цнянского водохранилища!
Многоквартирный жилой дом Квартиры вблизи Цнянского водохранилища!
Минск, Беларусь
Сдача в: 2023

Многоквартирная малоэтажная застройка по 4-пер. Кольцова в г. Минске. Живописный и благоустроенный пляж Цнянского водохранилища расположен всего в 500 метрах от застройки. Комфортная жизнь рядом с природой!

Малоэтажная застройка, состоит из трёх жилых домов

Дом 1: 16 квартир

Дом 2: 20 квартир

Дом 3: 24 квартиры

Жилые дома запроектированы двух-, и трехэтажными.

Каждая секция жилого дома оборудована лифтом.

Конструкция жилых домов - бескаркасная, с поперечным расположением несущих стен из керамических блоков.

Квартиры:

3-ком.– от 90,64 до 106,76 кв.м.;

4- ком. – от 121,2 до 121,66 кв.м.

Инфраструктура: в шаговой доступности от жилого комплекса, находится современный спортивный комплекс с открытым и закрытым теннисными кортами, спортивным залом и сауной с бассейном, школы, детские сады, поликлиника, магазины.

Стоимость 1 м2 общей площади (по СНБ) жилого помещения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и ИП:

Дом 1 — 3 718,10 бел. рублей;

Дом 2 — 3 572,68 бел. рублей;

Дом 3 — 3 253,54 бел. рублей.

Стоимость 1 м2 общей площади (по СНБ) для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов г. Минска, организациях г. Минска, без выдачи направлений администраций районов г. Минска:

Дом 1 — 3 325,61 бел. рублей;

Дом 2 — 3 190,47 бел. рублей;

Дом 3 — 2 902,48 бел. рублей.

Порядок внесения денежных средств.

Для внесения денежных средств предусмотрена рассрочка платежа до июля 2023 года (включительно).

Первоначальный взнос в размере 40% от общей стоимости объекта долевого строительства должен быть внесен в течение 10 (десяти) банковских дней - для жилых помещений, строительство которых осуществляется физическими и юридическими лицами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Первоначальный взнос в размере 40% от общей стоимости объекта долевого строительства должен быть внесен в течение 15 (пятнадцати) банковских дней - для жилых помещений, строительство которых осуществляется гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Заявления о заключении договоров принимаются (регистрируются) по адресу г. Минск, пр. Независимости, 46, каб.1.

Жить в экологически чистом районе города Минска, отдыхать после рабочего дня возле водоёма или проводить выходные с семьёй на свежем воздухе — мечта многих городских жителей! В жилом комплексе, расположенном в живописном престижном районе вблизи  Цнянского водохранилища, это станет реальностью!

Наши агенты в Беларуси
Анастасия Шатликова
Анастасия Шатликова
Другие застройщики
Дана Астра

“Дана Холдингз” является ведущей компанией полного цикла, специализирующейся на инвестициях в строительстве жилых, промышленных, коммерческих, образовательных и многофункциональных объектов недвижимости, равно как и инвестициях частно-государственных партнерств в развивающиеся рынки. В начале 1980-х гг. мы были одной из первых иностранных групп, увидевших потенциал этих рынков, пришедшей и закрепившейся на них. Это произошло в период большой нестабильности в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы и позволило нам накопить огромный опыт эффективной идентификации и реализации масштабных проектов в сфере недвижимости. На сегодняшний день "Дана Холдингз" успешно завершила более 1,000 проектов общей площадью свыше 10,000,000 кв.м. В настоящий момент наш портфель инвестиционных и строительных проектов включает в себя 6,500,000 кв.м. недвижимости стоимостью 25 млрд. долларов. На данный момент в "Дана Холдингз" работает более 30,000 сотрудников.

А-100 Девелопмент

Группа компаний «А-100 Девелопмент» более 15 лет успешно работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Беларуси. В портфеле компании такие масштабные проекты, как «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая гавань», Квартал «Депо», «Зеленые горки», «Зеленый Бор», крупные торговые комплексы «Боро», ALL, ALL House, сеть АЗС «А-100», бизнес-центр «А-100», складские комплексы, а также объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школа, общественные зоны). Все проекты отличаются своим узнаваемым стилем и яркой, неповторимой атмосферой.

ИП Петров Илларион Михайлович

Строительство соверменных зданий и коттеджей.

Strateg Group

Strateg Group - это пространство для креативных и целеустремленных профессионалов. Мы оказываем поддержку в развитии самых полезных и амбициозных идей: от инновационных технических решений до проектов в сфере искусства.

База "Волосо"

Туристический комплекс «Волосо» в Браславском районе Витебской области, Республика Беларусь. Основной вид деятельности – создание и управление туристическим предприятием: проектирование, введение в эксплуатацию, сервис для гостей, управление территорией. Туристический комплекс включает: •    5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв •    банный комплекс площадью 160м/кв •    ресторан 300м/кв •    пункт охраны 15 м/кв •    земельный участок площадью 1га Туристический комплекс планируется импламентировать в туристическую инфраструктуру Национального парка «Браславские озера».

Realting.com
Перейти