  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Great Studio near a beach in Becici, Budva

Great Studio near a beach in Becici, Budva

Бечичи, Черногория
от
€64,800
;
6
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Ищете удобное и доступное жилое пространство в самом сердце Бечичи, Будва? Посмотрите не дальше, чем новый комплекс, который в настоящее время строится и будет завершен всего за 18 месяцев!

Апартаменты-студио доступны в различных размерах, от 24 до 39 квадратных метров, и поставляются с различными вариантами, такими как балконы или террасы, расположенные на разных этажах. С ценами, начинающимися всего с 64 800, это отличная возможность инвестировать в свое будущее со скидкой.

Каждая студия оснащена меблированной ванной комнатой. Он расположен в новом и оживленном районе всего в 300 метрах от моря. Рядом есть даже большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, а большая городская площадка всего в двух шагах от камня.

На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте.

Не упустите этот шанс жить в комфорте и стиле в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр.

Местонахождение новостройки
Бечичи, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina
Будва, Черногория
от
€180,000
Жилой квартал Kaskad
Бечичи, Черногория
от
€74,800
Жилой комплекс Флайт
Бечичи, Черногория
от
€183,056
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in the new complex near center
Будва, Черногория
от
€112,300
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the Condo Hotel on the seafront
Бечичи, Черногория
от
€475,900
Вы просматриваете
Great Studio near a beach in Becici, Budva
Бечичи, Черногория
от
€64,800
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront
Многоквартирный жилой дом Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront
Бечичи, Черногория
от
€229,250
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в Sea Star, новейший кондо-отель в Бечичи, Будва. Отель откроется в июне 2023 года, и мы рады предложить вам возможность владеть полностью меблированной квартирой-студией с террасой. Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей. В отеле есть два ресторана, сауна и тренажерный зал. Все эти удобства доступны для наших гостей. Апартаменты Studio доступны на 6-м и 7-м этажах, и они варьируются в размерах от 35 до 43 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя террасу. Кондо-отель идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах и запланировать просмотр.
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Мелинье, Черногория
от
€275,000
Площадь 48 м²
1 объект 1
Агентство: Red Feniks Montenegro
A7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg Novi Продается! Две роскошные двухуровневые квартиры, 44,3 кв.м. с идеальным видом на море в бутик-проекте на первой линии к морю в Мельджине, Херцег-Нови. Апартаменты состоят из кухни открытой планировки, гостиной и отдельного спального места наверху. Astar Marina - это бутик-проект на первой линии, состоящий из 36 квартир и подземного гаража. Третий этаж Apt структура Размер, кв.м Терраса, кв.м Общий размер, кв.м цена D4, D5 1 + 0 44,3 3,8 48,1 275 000 € Наш проект предлагает редкую возможность стать владельцем квартиры на первой линии в роскошной собственности, где вы можете наслаждаться жизнью или арендовать квартиру и получать стабильный доход. Преимущества местоположения Первая строка Вид на море из всех квартир Рядом с роскошным отелем Lazure Marina & Spa Яхта Марина поблизости Оборудованные пляжи Променад длиной 7 км Городская инфраструктура
Многоквартирный жилой дом Aura Budva
Многоквартирный жилой дом Aura Budva
Будва, Черногория
от
€168,350
Площадь 90 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Агентство: eNovogradnja
Новый жилой дом AURA Новый знаковый проект в отличном месте Новый малоквартирный дом в отличной локации всего в 450 метрах от моря. В доме всего 5 этажей, на каждом этаже не более 3-х квартир. В продаже предлагаются квартиры студии, квартиры с одной и тремя спальными комнатами, площадью от 30 м2 до 91 м2 и стоимостью от 56536 до 159075 евро. В квартирах установлено климатическое оборудование. Перед комплексом есть паркинг для жителей дома. В непосредственной близости от дома есть вся необходимая инфраструктура. Окончание строительства запланировано до конца 2021 года
Realting.com
Перейти