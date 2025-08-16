Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Żabbar
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Zabbar, Мальта

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Zabbar, Мальта
Вилла
Zabbar, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Красивый дом с 6 спальнями в этом тихом районе Заббара, но рядом со всеми удобствами. Фермер…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти