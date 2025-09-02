Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы в Валлетте, Мальта

2 объекта найдено
Таунхаус в Валлетта, Мальта
Таунхаус
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ВАЛЛЕТТА: Красивый таунхаус в столице продается полностью меблированным. Это свойство состои…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Валлетта, Мальта
Таунхаус
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Valletta Townhouse идеально подходит для B n b или инвестиций в аренду, включая гостиную. От…
Цена по запросу
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Валлетте, Мальта

