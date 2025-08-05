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Таунхаусы в Naxxar, Мальта

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5 объектов найдено
Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Дом для продажи в Naxxar Спрятанная в тишине в очаровательной деревне Накссар, эта недвижим…
Цена по запросу
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Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Только что выставленный на продажу в популярном городе Накссар, этот потрясающий таунхаус с …
Цена по запросу
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Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий таунхаус, расположенный в популярном районе Наксхар, теперь доступен для пр…
Цена по запросу
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TekceTekce
Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в спокойном сердце Наксхара, этот очаровательный таунхаус предлагает идеальное…
Цена по запросу
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Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный 4-спальный таунхаус, расположенный в одном из самых востребованных районов Наксха…
Цена по запросу
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