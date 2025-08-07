Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Мальта
  3. Gozo Region
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Gozo Region, Мальта

Виктория
1 объект найдено
Дом 5 спален в Xaghra, Мальта
Дом 5 спален
Xaghra, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
These Farmhouse's forming part of a new development in this quiet area of Gozo are now up fo…
$824,779
