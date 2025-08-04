Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Жилая
  4. Бунгало
  5. Бассейн

Бунгало с бассейном на Мальте

Northern Region
16
Naxxar
4
Сент-Полс-Бэй
4
Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 7 комнат в Меллиха, Мальта
Бунгало 7 комнат
Меллиха, Мальта
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 030 м²
Количество этажей 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости на Мальте

с гаражом
с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти