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Дома с гаражом в Вильнюсском районе, Литва

7 объектов найдено
Дом 6 комнат в Bajorai, Литва
Дом 6 комнат
Bajorai, Литва
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
$404,946
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Relist
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Дом в Jadvygiskes, Литва
Дом
Jadvygiskes, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
For sale unfinished construction 130 sq.m. Double -dwelling house in Riešė. In addition, win…
$140,271
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Capital
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Дом в Riese, Литва
Дом
Riese, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Космический дом! Намопринципы - аккуратный и уютный дом - фиксированный, огороженный, 6,15…
$395,118
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Дом в Kalikstiskes, Литва
Дом
Kalikstiskes, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$278,149
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Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный жилой дом площадью 184 кв.м с 12-этажным участком Oakuļiniai g., Bezdonių sen., …
$253,850
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Дом в Mykoliskes, Литва
Дом
Mykoliskes, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
A spacious 1st floor house in Mykoliškės village for sale. There is a possibility to install…
$218,051
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Дом в Гудяляй, Литва
Дом
Гудяляй, Литва
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ДОМ В ГУДЕЛИУСЕ, ВСЕГО В 15 МИНУТАХ ОТ ВИЛЬНЮСА. Дом недавно построен, удобно и кр…
$476,654
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Параметры недвижимости в Вильнюсском районе, Литва

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