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Дома в Вильнюсском районе, Литва

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87 объектов найдено
Дом в Parapijoniskes, Литва
Дом
Parapijoniskes, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
В домохозяйственную премию - в общину, живую зону, которая была оценена сильным сообществом!…
$348,320
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Дом в Brinkiskes, Литва
Дом
Brinkiskes, Литва
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
ЭЛВУУС, СВЕТНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ В НАТУРЕ Общая площадь дома составляет 233,09 кв.м., на п…
$267,299
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Дом в Skirgiskes, Литва
Дом
Skirgiskes, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Дом продается лесом и в 500 метрах от сада реки Нерис с участком 8,69 арес всего в 20 минута…
$58,440
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Дом в Tintiniskes, Литва
Дом
Tintiniskes, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продажа современного дома в основе природы!!! Дом Valley Street 19 - это эксклюзивное совре…
$405,756
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Дом в Lindiniskes, Литва
Дом
Lindiniskes, Литва
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$686,610
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Дом в Didieji Gulbinai, Литва
Дом
Didieji Gulbinai, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
УСТАНОВЛЕНИЕ / ОБЕСПЕЧЕНИЕ + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ДЛЯ ОДНОГО ХОЛОДНОГО ХОЛОДА В МУЛЬТИПАКАХ…
$448,147
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Saldene, Литва
Дом
Saldene, Литва
Площадь 231 м²
Количество этажей 1
СИНТЕТИЧЕСКИЕ АРХИТЕКТУРЫ В СОСТИЧЕСКОМ КОРОМЕ - СИГНИФИКАНТНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЖИЗНИ Одноква…
$182,576
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Дом в Darzininkai, Литва
Дом
Darzininkai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продажа основной части Быстро растущая площадь домов класса А++, с PILNA APDAILA и оснащенно…
$368,658
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Дом 5 комнат в Dvaryksciai, Литва
Дом 5 комнат
Dvaryksciai, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
В уникальном месте по своей красоте, в западной части города Вильнюс, между двумя озерами, р…
$430,719
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Дом в Gailiunai, Литва
Дом
Gailiunai, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продажа: 125 знаний. ______________ Принципы: • Дом хороший и качественный; - наружное озел…
$331,348
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Дом в Verksionys, Литва
Дом
Verksionys, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Домохозяйство, возвращающееся во внешнее пространство дома и в домохозяйство Намопринципы: …
$457,925
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Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
Объявляю о пребывании в доме или на западе всей страны. Весна – отличное время для начала н…
$62,782
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Дом 5 комнат в Lindiniskes, Литва
Дом 5 комнат
Lindiniskes, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается просторный и современный одноэтажный дом у самого Вильнюса Продается просторный…
$516,513
НДС
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Дом в Didzioji Riese, Литва
Дом
Didzioji Riese, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Продажа YAUKUS 5 CASTLE HOUSEHOLD IN ROAD AND RAW ROAD!!! Дом расположен в 11,75 ярдах, окр…
$403,654
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Недавно построенная деревня В замке есть квартира в 108,35 кв.м. от главных улиц. Дом распол…
$226,064
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Дом в Bukiskis, Литва
Дом
Bukiskis, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Новые дома класса + + «Дом дружбы», Букишкис, Авижине Продажа новостроек А++ класса домов в…
$305,293
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Дом в Galgiai, Литва
Дом
Galgiai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
СЕВЕРНАЯ ЦАРЬ 4 причин - КАЧЕСТВО, КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОДНОМ БАЗЕ Полностью оборудованн…
$429,715
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Дом в Pasiliai, Литва
Дом
Pasiliai, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Недавно созданный блок, граничащий с Вильнюсом 4-комнатный дом с гаражом на 2 машины продает…
$343,154
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продажа нового дома с полным началом в Ванагине! Дом будет передан с завершением строительст…
$513,231
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Дом в Masionys, Литва
Дом
Masionys, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
"VILON CITY" - курортный город семьи площадью 280 гектаров - комплекс престижного, современн…
$562,612
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Дом в Uzudvarionys, Литва
Дом
Uzudvarionys, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$686,610
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Дом в Skirgiskes, Литва
Дом
Skirgiskes, Литва
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Мы приглашаем вас посетить и пожить, чтобы оценить эти идиллические дома, окруженные природо…
$682,964
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Дом в Raisiai, Литва
Дом
Raisiai, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
КОТДИГИЯ ПИЛАТИСУ. Он был включен в поле 5 домов, финансированно-определяемых соборов G. 6B.…
$410,265
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Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
НОВЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ДОМ С СКИ 8,98 А - АСПХАЛИРОВАННЫЙ ЧЕК, ПРИМЕЧАЮЩИЙ ВИЛЬНИУС Ищете но…
$278,177
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Дом 6 комнат в Bajorai, Литва
Дом 6 комнат
Bajorai, Литва
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
$431,100
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Дом в Melekonys, Литва
Дом
Melekonys, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Энергоэффективный дом с геотермой, сауной и 2 гаражами Ищете дом, который был бы теплым, эк…
$335,039
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Дом в Rastinenai, Литва
Дом
Rastinenai, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Деревянный садовый дом с участком земли 6 баров на улице Саулес, Растиненай, Вильнюс р. сав.…
$46,906
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Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Нужно ли вам качество двух живых домашних языков? Г-н НАНАНО КУАРТАЛЬ - НОВЫЕ ДУШНЫЕ ДОМЫ С…
$441,808
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Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Получаете ли вы индивидуальную живую домашнюю уборку и точку опоры? Продажа новой продукции…
$417,349
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Дом в Tintiniskes, Литва
Дом
Tintiniskes, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продажа современного дома в основе природы!!! Дом Valley Street 19 - это эксклюзивное совре…
$481,467
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Параметры недвижимости в Вильнюсском районе, Литва

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