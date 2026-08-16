Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вилкавишкис
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Вилкавишкисе, Литва

;
2 объекта найдено
Коммерческое помещение 786 м² в Вилкавишкис, Литва
Коммерческое помещение 786 м²
Вилкавишкис, Литва
Площадь 786 м²
Этаж 1
Продается кафе с коммерческими и вспомогательными помещениями, общей площадью 786,39 кв.м. …
$289,826
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 1 847 м² в Вилкавишкис, Литва
Коммерческое помещение 1 847 м²
Вилкавишкис, Литва
Площадь 1 847 м²
Этаж 1
Продаются два здания с другими зданиями в общем дворе. Vytauto g. 67, Vilkaviškis Доля при…
$405,756
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти