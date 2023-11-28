Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Коммерческая
  4. Варенский район

Коммерческая недвижимость в Варенский район, Литва

4 объекта найдено
Коммерческая с Local electricity в Vilguciai, Литва
Коммерческая с Local electricity
Vilguciai, Литва
Площадь 303 м²
Этаж 1
303 кв.м. продается в плотском районе Гудиуса. м. производство - складские помещения с кварт…
€135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061140701 vlasta.maslinskiene@capital.lt
Коммерческая в Panara, Литва
Коммерческая
Panara, Литва
Площадь 940 м²
Этаж 1
КАКОЙ-ТО ТУРИЗМ СОДИ АНТ НЕМУНО СТРАНИЦА CRANTO! СОДИ В ИСПОЛНЕНИИ ДЗАЙНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО…
€1,10 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Panara, Литва
Коммерческая
Panara, Литва
Площадь 940 м²
Этаж 1
КАКОЙ-ТО ТУРИЗМ СОДИ АНТ НЕМУНО СТРАНИЦА CRANTO! СОДИ В ИСПОЛНЕНИИ ДЗАЙНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО…
€1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064617813 lina.ivanauske@capitalrealty.com
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Меркине, Литва
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Меркине, Литва
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 940 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРК…
€1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064617813 lina.ivanauske@capitalrealty.com
Realting.com
Перейти