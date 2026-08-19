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Коммерческая недвижимость в Варенском районе, Литва

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 303 м² в Gudziai, Литва
Коммерческое помещение 303 м²
Gudziai, Литва
Площадь 303 м²
Этаж 1
В Варенском районе, поселке Гуджияй, 303 кв. м. производство - складские помещения с квартир…
$150,709
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Коммерческое помещение 464 м² в Варена, Литва
Коммерческое помещение 464 м²
Варена, Литва
Площадь 464 м²
Этаж 1
Административные помещения для продажи в Варене, Rūstų g. 55. Стратегически хорошее место р…
$46,125
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Capital
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Готовый бизнес 940 м² в Меркине, Литва
Готовый бизнес 940 м²
Меркине, Литва
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 940 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ …
$1,20 млн
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Агентство
Capital
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