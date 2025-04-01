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Коммерческая недвижимость в Варена, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 50 м² в Варена, Литва
Коммерческое помещение 50 м²
Варена, Литва
Площадь 50 м²
Этаж 1
Водяная башня и склад для продажи. - Адрес: Savanorių g. 1B, Varėna - Общая площадь: 49,67 к…
$16,096
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов