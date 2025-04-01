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Дома с гаражом в Uzliedziu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
For sale fully equipped 111.50 m² cottage, 4 rooms, with land plot 1 AR !!! It is possible t…
$229,681
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Параметры недвижимости в Uzliedziu seniunija, Литва

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1111 голосов