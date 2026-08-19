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Жилье в Uzliedziu seniunija, Литва

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17 объектов найдено
Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Современный одноэтажный дом в Гирайте, всего в 15 минутах от центра Каунаса. Дом минималист…
$372,933
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Квартира 3 комнаты в Vijukai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vijukai, Литва
Число комнат 3
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Частный коттедж с 3.60 ARAS LOW В Каунасском районе - СМИЛТИНГОРАНТИЧЕСКИЙ И К. Комнаты хара…
$171,203
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Квартира 3 комнаты в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$174,275
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Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
3 КАРПЕДЫ С ФРОНТОМ И ТЕРОЙ В ТАСКАХ Оплачены В ПОЛНОМ УСТАНОВЛЕНИИ - РАК СТРАНЫ МИСТО. Ищет…
$222,217
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Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Отправка ваших продуктов без дополнительных инвестиций в Греции. TIESIOG WELL AND LIVE!!! --…
$300,383
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Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
3 КАСТЛЯ, СТРУЖАЮЩИЕСЯ НА КАРБОН-КМ, В ДОРОЖНОМ МЕЛКЕ, ТОЛЬКО 9,13 КИЛОМЕТЕРОВ В ЦЕНТР КАУНО…
$173,894
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TekceTekce
Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Вы ищете современный, новый дом, который вы можете создать в соответствии с вашими потребнос…
$484,584
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Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Удалённые поля, разнорабочие, разнорабочие и жёлтый сиденье 3 корзины с домом и 2 выделения!…
$221,667
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Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$174,275
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Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$186,899
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Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира в аренду в Паланге, Литва Просторная, современная меблированная кварти…
$202,878
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
= = = = = = = = = = = = = = = = = Продажа двух лет 2025 года в Дании, дома класса + +, магаз…
$188,178
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Дом в Vijukai, Литва
Дом
Vijukai, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Полностью меблированный, просторный, двухэтажный дом на продажу. Электронная почта на 10 кВт…
$375,775
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Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
В Гирате 4-кабарийские муравьи продаются по сигналам Угни. COTHAGE 2 HOSES, A + + CLASS. Сро…
$206,971
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Квартира 4 комнаты в Giraite, Литва
Квартира 4 комнаты
Giraite, Литва
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$192,344
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Дом в Uzliedziai, Литва
Дом
Uzliedziai, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Полностью оборудованный дом для продажи в Хвосте! Продайте молодёжь и 98 знаний. Ищете дом…
$373,519
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Закрытые дома, отправленные в PUIC ROMATIC HEADING Возле римского пруда, окруженного зрелым…
$288,667
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Параметры недвижимости в Uzliedziu seniunija, Литва

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