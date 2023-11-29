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Realting.com
Литва
Жилая
Uzliedziu seniunija
Жильё в Uzliedziu seniunija, Литва
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19 объектов найдено
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Romainiai, Литва
208 м²
2
€429,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Vijukai, Литва
108 м²
1
€68,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Vijukai, Литва
108 м²
1
€165,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Domestic equipment
Paparciai, Литва
3
75 м²
1/3
3 НОМЕРА КУПИТЬ, STIRD G., В ИНДИКАТОР! Для тех, кто ценит мир и хочет отвлечься от городск…
€116,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Romainiu Kaimele, Литва
107 м²
2
ЗАГРУЗКА ДОМА НА ОТОПЛЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ G. ПУТИ МЕСТО СЕМЬИ! НОВЫЙ КОТ-БАЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Д…
€235,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Uzliedziai, Литва
154 м²
2
ERDUS ДЛЯ ПРОДАЖИ, УСПЕШНЫЙ ДОМ С БОЛЬШИМ БОЛЬШИМ КИМОМ И ВОЙНОЙ, Я СКАЧАТЬ ГОРОДСКОЙ СУБЪЕМ…
€257,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Vijukai, Литва
108 м²
1
ПРОДАЖА 107 м2 ДОМА ОДНОГО ВЫСОКОГО ________________________________________________________…
€174,900
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Bivyliai, Литва
97 м²
2
2023 ГОД ШТАТЫ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН, A+ КЛАСС SUBLOBED HOUSE В ROMAIN VOLTER G.! ==========…
€130,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Romainiai, Литва
94 м²
1
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВСЕМИ БЕЛЫМИ И БУИТИННЫМИ ТЕХНИКАМИ! В ОДНОМ РАМИИ РОМАЙСКОМ МЕС…
€235,000
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Capital
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Дом
Romainiu Kaimele, Литва
139 м²
2
Подать заявку на профессиональную консультацию по недвижимости. • Я помогу купить этот котте…
€245,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Giraite, Литва
3
74 м²
6/9
3-комнатная квартира на продажу в теплом районе, в очень хорошем стратегическом месте. К…
€123,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Giraite, Литва
202 м²
2
ВЫБОР ДВА ВЫСОКИХ 201,56 КВ.М. ДОМ, ПОСМОТРЕТЬ ДОМ, 10 А. ЗЕМЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ С БЕЛЫМ И КОРОБН…
€430,000
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Capital
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Дом
Giraite, Литва
70 м²
1
"«ПРЕЛАНДИЯ УЖЕ» - НОВЫЙ СТАТОМ В КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СЛОЖНОГО ДОМА И БУТЫЛК…
€119,999
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Cable television
Giraite, Литва
85 м²
1
ПРОДАЖА A + + КЛАССЫ, 2023 ГОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ДИЗАЙНА В ГИРАЙТЕ, ВНИМАНИЕ RAJ. ПРОДАНО …
€129,999
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Giraite, Литва
101 м²
2
САМОЛЕТ ЭРДВУС БУСТАС КАУНА РАДЖ. ВИАБЛ К. COTEDB PER DU ВЫСОКОЕ ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С УЧАСТ…
€179,999
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Capital
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Дом
Bivyliai, Литва
102 м²
2
КЛАСС ЭПДУСА, ИНОВАЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВА, A + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ, СУБЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ В РОМ…
€171,000
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Capital
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Дом
Vijukai, Литва
77 м²
1
77,18 кв.м. дом с участком 20,13 утра, Vytauto g., Vilkia, Kaunas r. Дом на склоне, предла…
€52,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с With furniture
Giraite, Литва
2
45 м²
1/3
ПРОДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРАЖДАН ДВА КОМНАТЫ!!! ----------------------------------------------…
€105,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Cable television
Giraite, Литва
3
58 м²
2/2
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
€85,999
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Capital
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Параметры недвижимости в Uzliedziu seniunija, Литва
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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