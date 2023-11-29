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Жильё в Uzliedziu seniunija, Литва

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19 объектов найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Romainiai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Romainiai, Литва
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
€429,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой в Vijukai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Vijukai, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€68,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Vijukai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Vijukai, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€165,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Domestic equipment в Paparciai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Domestic equipment
Paparciai, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
3 НОМЕРА КУПИТЬ, STIRD G., В ИНДИКАТОР! Для тех, кто ценит мир и хочет отвлечься от городск…
€116,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Romainiu Kaimele, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Romainiu Kaimele, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
ЗАГРУЗКА ДОМА НА ОТОПЛЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ G. ПУТИ МЕСТО СЕМЬИ! НОВЫЙ КОТ-БАЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Д…
€235,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Uzliedziai, Литва
Дом с Furnace heating
Uzliedziai, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
ERDUS ДЛЯ ПРОДАЖИ, УСПЕШНЫЙ ДОМ С БОЛЬШИМ БОЛЬШИМ КИМОМ И ВОЙНОЙ, Я СКАЧАТЬ ГОРОДСКОЙ СУБЪЕМ…
€257,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Vijukai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Vijukai, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА 107 м2 ДОМА ОДНОГО ВЫСОКОГО ________________________________________________________…
€174,900
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Bivyliai, Литва
Дом с газовым отоплением
Bivyliai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
2023 ГОД ШТАТЫ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН, A+ КЛАСС SUBLOBED HOUSE В ROMAIN VOLTER G.! ==========…
€130,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Romainiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Romainiai, Литва
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ВСЕМИ БЕЛЫМИ И БУИТИННЫМИ ТЕХНИКАМИ! В ОДНОМ РАМИИ РОМАЙСКОМ МЕС…
€235,000
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Дом в Romainiu Kaimele, Литва
Дом
Romainiu Kaimele, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Подать заявку на профессиональную консультацию по недвижимости. • Я помогу купить этот котте…
€245,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Giraite, Литва
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 6/9
3-комнатная квартира на продажу в теплом районе, в очень хорошем стратегическом месте. К…
€123,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Giraite, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Giraite, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР ДВА ВЫСОКИХ 201,56 КВ.М. ДОМ, ПОСМОТРЕТЬ ДОМ, 10 А. ЗЕМЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ С БЕЛЫМ И КОРОБН…
€430,000
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Capital
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Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
"«ПРЕЛАНДИЯ УЖЕ» - НОВЫЙ СТАТОМ В КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СЛОЖНОГО ДОМА И БУТЫЛК…
€119,999
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Cable television в Giraite, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Cable television
Giraite, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА A + + КЛАССЫ, 2023 ГОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ДИЗАЙНА В ГИРАЙТЕ, ВНИМАНИЕ RAJ. ПРОДАНО …
€129,999
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Giraite, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Giraite, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
САМОЛЕТ ЭРДВУС БУСТАС КАУНА РАДЖ. ВИАБЛ К. COTEDB PER DU ВЫСОКОЕ ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С УЧАСТ…
€179,999
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Дом в Bivyliai, Литва
Дом
Bivyliai, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
КЛАСС ЭПДУСА, ИНОВАЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВА, A + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ, СУБЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ В РОМ…
€171,000
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Дом в Vijukai, Литва
Дом
Vijukai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
77,18 кв.м. дом с участком 20,13 утра, Vytauto g., Vilkia, Kaunas r. Дом на склоне, предла…
€52,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с With furniture в Giraite, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с With furniture
Giraite, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
ПРОДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРАЖДАН ДВА КОМНАТЫ!!! ----------------------------------------------…
€105,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Cable television в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Cable television
Giraite, Литва
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
€85,999
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Capital
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Параметры недвижимости в Uzliedziu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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