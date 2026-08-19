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Квартиры в Uzliedziu seniunija, Литва

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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Vijukai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vijukai, Литва
Число комнат 3
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Частный коттедж с 3.60 ARAS LOW В Каунасском районе - СМИЛТИНГОРАНТИЧЕСКИЙ И К. Комнаты хара…
$171,203
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Квартира 3 комнаты в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$174,275
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Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
3 КАРПЕДЫ С ФРОНТОМ И ТЕРОЙ В ТАСКАХ Оплачены В ПОЛНОМ УСТАНОВЛЕНИИ - РАК СТРАНЫ МИСТО. Ищет…
$222,217
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Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
3 КАСТЛЯ, СТРУЖАЮЩИЕСЯ НА КАРБОН-КМ, В ДОРОЖНОМ МЕЛКЕ, ТОЛЬКО 9,13 КИЛОМЕТЕРОВ В ЦЕНТР КАУНО…
$173,894
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Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Удалённые поля, разнорабочие, разнорабочие и жёлтый сиденье 3 корзины с домом и 2 выделения!…
$221,667
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Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира в аренду в Паланге, Литва Просторная, современная меблированная кварти…
$202,878
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Квартира 4 комнаты в Giraite, Литва
Квартира 4 комнаты
Giraite, Литва
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$192,344
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Параметры недвижимости в Uzliedziu seniunija, Литва

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