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Квартиры в Uzliedziu seniunija, Литва

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Domestic equipment в Paparciai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Domestic equipment
Paparciai, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
3 НОМЕРА КУПИТЬ, STIRD G., В ИНДИКАТОР! Для тех, кто ценит мир и хочет отвлечься от городск…
€116,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Giraite, Литва
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 6/9
3-комнатная квартира на продажу в теплом районе, в очень хорошем стратегическом месте. К…
€123,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с With furniture в Giraite, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с With furniture
Giraite, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
ПРОДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРАЖДАН ДВА КОМНАТЫ!!! ----------------------------------------------…
€105,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Cable television в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Cable television
Giraite, Литва
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
€85,999
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Capital
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Параметры недвижимости в Uzliedziu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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