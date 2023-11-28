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Квартиры в Traku seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Тракай, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Тракай, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
САМОЕ СВЕТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРАКТИКУ! Квартира находится в многообещающем месте…
€139,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069817109 vilma.meiduviene@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Traku seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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