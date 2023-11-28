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Жильё в Traku seniunija, Литва

Тракай
5
8 объектов найдено
Дом с гаражом в Тракай, Литва
Дом с гаражом
Тракай, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
€259,910
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Capital
Языки общения: English
+37062425551 paulius.abelis@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Тракай, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Тракай, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
САМОЕ СВЕТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРАКТИКУ! Квартира находится в многообещающем месте…
€139,000
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Capital
Языки общения: English
+37069817109 vilma.meiduviene@capitalrealty.com
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
€225,000
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Capital
Языки общения: English
+37061130999 paulius.zilvitis@capitalrealty.com
Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой в Babriskes, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой
Babriskes, Литва
Площадь 772 м²
Количество этажей 2
ЗАНЯТОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА ЗАНЯТОСТИ С 25 СТРАНАМИ SKLYPU, VIDIN BASEIN, BUILT И ERDVIA …
€490,000
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Capital
Языки общения: English
+37064017070 arturas.dautartas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой в Kudrioniu Giria, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Kudrioniu Giria, Литва
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается дом для отдыха рядом с BITI LAKE DURCHES K. TRACK R . Здание расположено в Тракайс…
€82,000
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Capital
Языки общения: English
+37069907595 gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Plomenai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Plomenai, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
УЖЕ СТРОИТЬ! ______ 88aluders - рядом с Тракай, район миллионеров, развивающийся город. Вот …
€182,500
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Capital
Языки общения: English
+37061642999 arunas.pranevicius@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Тракай, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Тракай, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
УЖЕ СТРОИТЬ! ______ 88aluders - рядом с Тракай, район миллионеров, развивающийся город. Вот …
€169,000
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Capital
Языки общения: English
+37061642999 arunas.pranevicius@capital.lt
Дом с гаражом, с центральным отоплением в Тракай, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением
Тракай, Литва
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
Просторный дом площадью 246,67 кв.м ждет новых хозяев. Это часть дома с двумя спальнями S. M…
€180,000
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Capital
Языки общения: English
+37064064202 rima.okon@capitalrealty.com

Типы недвижимости в Traku seniunija

дома

Параметры недвижимости в Traku seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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