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Дома в Шилуте, Литва

3 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Шилуте, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Шилуте, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
€115,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением, с Stillroom в Шилуте, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением, с Stillroom
Шилуте, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€127,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Шилуте, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Шилуте, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 5 ARS РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ, SODES G. 22 Продается в 2010 году строительство 16…
€190,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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