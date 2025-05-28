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Дома с гаражом в Рокишкском районе, Литва

Рокишкис
3
2 объекта найдено
Дом в Tervydziai, Литва
Дом
Tervydziai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продажа содиума с собственной водой и 5 часов утра! ____________ Большой, аккуратный, просто…
$59,264
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Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продажа 4 Камера Намас Г. Ролинг! 1967 год, строительство, тихая обстановка и идеальная инф…
$56,984
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Рокишкском районе, Литва

Недорогая
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