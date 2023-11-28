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Жильё в Рокишкский район, Литва

Рокишкис
4
9 объектов найдено
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Рокишкис, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Рокишкис, Литва
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
€75,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Рокишкис, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Рокишкис, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая усадьба на продажу в 2016 году заняла 2-е место в районе Роккис. самая красивая…
€350,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kalamoniskis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kalamoniskis, Литва
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
€135,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Дом с Furnace heating в Lasai, Литва
Дом с Furnace heating
Lasai, Литва
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
€25,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kalviai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kalviai, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается поместье в округе Рок, Голгофа. Площадь земельного участка - 54 а. Показать требуе…
€6,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Дом с Furnace heating в Камаяй, Литва
Дом с Furnace heating
Камаяй, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Жилой дом с участком жилой недвижимости 16-го века продается в городе Камаи. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
€17,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Квартира 7 комнат с парковкой, с Furnace heating, с Construction Precast в Камаяй, Литва
Квартира 7 комнат с парковкой, с Furnace heating, с Construction Precast
Камаяй, Литва
Комнаты 7
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
CITY CENTREL ( ROKIC RAJ, ) ПРОДАЖА 148 КВ.М. ПАТАЛЬП ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ КОМЕРСИИ, ДЛЯ ПОЙЛЬЗИЯ С…
€12,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Рокишкис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Рокишкис, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Продается две комнаты 50,55 кв. М. Квартира с погребом Паневас в Рокки ПРЕИМУЩЕСТВО: • плас…
€32,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Рокишкис, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Рокишкис, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
SODYBA-HOUSE с 53.36 РАЗДЕЛ A. ИСТОЧНИКИ Р. ________________________________________________…
€249,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com

Типы недвижимости в Рокишкский район

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