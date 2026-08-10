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Дома в Рокишкском районе, Литва

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Рокишкис
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4 объекта найдено
Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Отправка UNIQUE NAMAS 5 CAUSES J. BASANAVIUS G. 15, ROXIC! В 1982 году строительство, споко…
$101,828
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Дом в Tervydziai, Литва
Дом
Tervydziai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продажа содиума с собственной водой и 5 часов утра! ____________ Большой, аккуратный, просто…
$60,697
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Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продажа 4 Камера Намас Г. Ролинг! 1967 год, строительство, тихая обстановка и идеальная инф…
$52,670
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
SODYBA-HOUSE с 53.36 РАЗДЕЛ A. ИСТОЧНИКИ Р. ________________________________________________…
$283,867
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Параметры недвижимости в Рокишкском районе, Литва

с гаражом
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