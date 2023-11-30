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Жильё в Плунгеский район, Литва

дома
5
5 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Плунге, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Плунге, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Хороший дом на продажу с 11.89 утра участок жилой недвижимости в PLUNGER Bridge g. .27. Дом …
€180,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Жемайчю-Калвария, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Жемайчю-Калвария, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Живой дом в городе Стартиес-ЧЛЕН - SEDOS G. 2 С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. ( Возможн…
€22,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Плунге, Литва
Дом с Furnace heating
Плунге, Литва
Площадь 203 м²
Количество этажей 1
€91,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kantauciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kantauciai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
SODY SODY В УНИКАЛЬСКОМ МЕСТЕ МЫ ДУМАЕМ, ЧТО МАФИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ИЗОБРАЖЕНИЕМ БЕРЖО…
€75,000
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Capital
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Дом в Viestovenai, Литва
Дом
Viestovenai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
SODY OF BUVUSE С ДОМАШНИМИ ПАМАТАМИ И 2,06 га ЗЕМЛИ СТРАНА ПЛАТЕЛ ECJER, УОГИЧЕСКИЕ НЕКОТО…
€23,800
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Capital
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Параметры недвижимости в Плунгеский район, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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