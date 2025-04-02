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Коммерческая недвижимость в Пасвалис, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 100 м² в Пасвалис, Литва
Коммерческое помещение 1 100 м²
Пасвалис, Литва
Площадь 1 100 м²
Этаж 1
A great INVESTMENT! ADMINISTRATIVE PURPOSE BUILDING FOR SALE, MŻOS G. 22a, PASVALY. CONVENIE…
$263,144
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