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Дома в Лейпалингисе, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Лейпалингис, Литва
Дом
Лейпалингис, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Деревянный дом на продажу в Лейпциге, недалеко от Друскерс! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: …
$29,527
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Дом в Лейпалингис, Литва
Дом
Лейпалингис, Литва
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Дом рядом с усадьбой Leapallis с побережьем озера и 81,67 барным участком Общий: Цена продаж…
$234,411
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
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