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Жилье в Лейпалингисе, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Лейпалингис, Литва
Квартира 5 комнат
Лейпалингис, Литва
Число комнат 5
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
2-комнатные и 3-комнатные апартаменты с недвижимостью 39,88 ар в историческом здании Лейпали…
$43,474
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Дом в Лейпалингис, Литва
Дом
Лейпалингис, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Деревянный дом на продажу в Лейпциге, недалеко от Друскерс! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: …
$29,527
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Агентство
Capital
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Лейпалингис, Литва
Дом
Лейпалингис, Литва
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Дом рядом с усадьбой Leapallis с побережьем озера и 81,67 барным участком Общий: Цена продаж…
$234,411
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Capital
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