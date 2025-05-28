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Дома с гаражом в Кретингском районе, Литва

1 объект найдено
Дом в Кретинга, Литва
Дом
Кретинга, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Продано 2 недели подряд. -------------------------------------------------------------------…
$90,035
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Кретингском районе, Литва

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