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Жилье в Кретингском районе, Литва

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дома
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4 объекта найдено
Дом в Daubenai, Литва
Дом
Daubenai, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Настоящая литовская мечта – это качественный, теплый и светлый жилой дом с прудом в очень кр…
$441,716
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Дом в Rudaiciai, Литва
Дом
Rudaiciai, Литва
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Дом продается с помещениями кафе в чудесном месте на берегу озера в деревне Рудайчяй. До цен…
$382,570
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Дом в Kveciai, Литва
Дом
Kveciai, Литва
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
КРЕДИТ РАЙ, КВЕЦИЯ К. - PARJIJDAM 208 КВ. Семья с 12 оружием и безопасностью Между Кретингой…
$243,454
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Дом в Дарбенай, Литва
Дом
Дарбенай, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
5 комнатный дом (121,56 квадранта.) с 42 барной землёй в Дарбенае, Паланге, районе Кретинга …
$125,366
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Параметры недвижимости в Кретингском районе, Литва

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