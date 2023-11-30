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Дома в Кретингский район, Литва

10 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Sasaiciai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Sasaiciai, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬНЫЙ ДОМ, ПРОЦЕДУРЫ И 30 А. КЛАССЫ СКЛИПА R. Уютный, современный, экономи…
€230,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с гаражом в Padvariai, Литва
Дом с гаражом
Padvariai, Литва
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
€156,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Кретинга, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Кретинга, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 1
€230,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с гаражом, с Furnace heating в Кретинга, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Кретинга, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
€90,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с With furniture, с Domestic equipment, с Furnace heating в Laumales, Литва
Дом с With furniture, с Domestic equipment, с Furnace heating
Laumales, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается дом в Критском районе, деревня Рубль, садовое сообщество „Minija“ ----------------…
€95,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Kretingsodis, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Kretingsodis, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ИНДИКАТОРНЫЙ УКАЗАННЫЙ НЕБАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ КРЕТИНГ-СИТИ 97 КВ. М. ДОМ СОДО СО СКЛИПОМ 5,77 …
€33,400
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Lazdininkai, Литва
Дом с Furnace heating
Lazdininkai, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Внимание привлекательное предложение для вас! Всего в 10 минутах от Святого, Санкт-Петербург…
€84,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с гаражом в Kveciai, Литва
Дом с гаражом
Kveciai, Литва
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО, НЕ ВКЛЮЧЕНО 2 ДОМА С БУДУТ ЛЕЛЬ 1-й Г., ДВА КВЕЧИ, КРЕТИНГ Р. Идеальный выбор для …
€59,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с центральным отоплением в Zibininkai, Литва
Дом с центральным отоплением
Zibininkai, Литва
Площадь 574 м²
Количество этажей 2
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€280,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с гаражом в Kretingsodis, Литва
Дом с гаражом
Kretingsodis, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
€177,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių

Параметры недвижимости в Кретингский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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