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Дома с гаражом в Клайпедском районе, Литва

4 объекта найдено
Дом в Truseliai, Литва
Дом
Truseliai, Литва
Площадь 354 м²
Количество этажей 1
SALE YAUKUS, SPREADS, LIGHT OF 6 CAMERA HOUSEHOLDS WITH AUDITS IN TRAVEL, CRUSTACEANS IN RAJ…
$444,261
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Дом 4 комнаты в Svepeliai, Литва
Дом 4 комнаты
Svepeliai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Jonušai village, Lymanto street 33 (former Memel area). Fully …
$408,318
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Дом 5 комнат в Ketvergiai, Литва
Дом 5 комнат
Ketvergiai, Литва
Число комнат 5
Площадь 327 м²
Lithuania, Klaipėda district, Ketvergiai village, in a very beautiful place, near the forest…
$386,572
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Дом 7 комнат в Клайпедский район, Литва
Дом 7 комнат
Клайпедский район, Литва
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district (former Memel region), Trušeliai village. Luxury home for sale.…
$373,675
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Параметры недвижимости в Клайпедском районе, Литва

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