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48 объектов найдено
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Дом с балконом, с гаражом, с газовым отоплением
Kuliai, Литва
80 м²
2
Продается 80 кв.м. дом с гаражом 23 кв.м и участком 6 акров Довилай сен. Куляй км. Ул лилии.…
€125,900
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Capital
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Дом
Svencele, Литва
72 м²
2
€200,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Гаргждай, Литва
229 м²
2
€310,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Dreverna, Литва
120 м²
1
€160,000
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Capital
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Дом
Ziaukos, Литва
55 м²
1
€109,800
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Capital
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Дом с гаражом
Jonusai, Литва
165 м²
2
€275,000
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Capital
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Дом
Slengiai, Литва
130 м²
2
€250,000
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Capital
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Дом
Mazuriskiai, Литва
80 м²
1
€175,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом
Kuliai, Литва
195 м²
2
€145,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Voveriskiai, Литва
95 м²
1
Усадьба в Минии ! Привлекательная цена ! Фронт своего, Voveryscine k. Продается часть усадь…
€62,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Svencele, Литва
97 м²
2
€430,000
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Capital
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Дом с гаражом
Dreverna, Литва
96 м²
1
€208,000
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Capital
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Дом
Karkle, Литва
200 м²
2
ДОМ SELD С 18 ARS СЕКЦИЕЙ В КОРОБКЕ. Это каркасный дом, который оценивает природные материал…
€369,000
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Capital
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Дом
Karkle, Литва
101 м²
2
ДОМ С 9 РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ. Это каркасный дом, который оценивает природные материалы, эколог…
€219,900
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Capital
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Дом
Gruceikiai, Литва
80 м²
2
Продажа: 80,26 кв.м. м. Участок жилого дома с хозяйственными постройками в поселке на одной …
€29,000
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Capital
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Дом с гаражом
Sudmantai, Литва
129 м²
1
€170,000
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Capital
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Дом с гаражом
Sudmantai, Литва
158 м²
1
€280,000
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Capital
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Дом
Sudmantai, Литва
114 м²
2
________________________ Усадьба с 1 гектаром недалеко от города Это поместье - настоящий…
€299,999
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Capital
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Дом
Прекуле, Литва
137 м²
2
ИСКЛЮЧИЛИ СОДЫ В СОБСТВЕННОСТЬ. Завышенная усадьба с участком 17,77 а продается недалеко …
€90,000
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Capital
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Дом
Mazuriskiai, Литва
115 м²
1
ПРЕЗИДЕНТ СЛЕНГЕСА !!!!!!!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ОДИН ВЫСОКИЙ 115 КВ.М. ДОМ ПЕРЕД ПРИГОТО…
€189,900
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Capital
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Дом с гаражом
Pipirai, Литва
126 м²
2
ПРОДАНО, ЧТОБЫ НЕ ПОДГОТОВИТЬ 2 ДОМАШНЕГО ДОМА С БУДУЩИМ ГИЛЛИОНОМ Г., RADAILS K., ВОПРОС R.…
€79,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Sudmantai, Литва
120 м²
2
€200,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Kalnuvenai, Литва
355 м²
2
ЖИВОЙ ДОМ В ТРУДНИЧЕСТВЕ НАПРАВЛЕН. -------------------------------------------------- ----…
€210,000
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Capital
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Дом с гаражом
Lebartai, Литва
250 м²
2
€215,000
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Capital
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Дом 5 комнат со стеклопакетами, с парковка
Mazuriskiai, Литва
5
140 м²
2
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Klipščiai village, Tuopų street, A 2-s…
€165,000
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Memelhaus
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Mazuriskiai, Литва
4
2
2
Литва, Клайпедский район, Мазуришкесская деревня, улица Версмининкю ( бывшая Мемельская зона…
€249,000
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Memelhaus
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Дом 6 спален с центральным отоплением, с видеонаблюдением, с парковка
Bendikai, Литва
7
3
2
Литва, Клайпедский район, деревня Бендикай, улица Вейш Рожеш 12. Продается недавно построенн…
€250,000
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Memelhaus
Языки общения: English
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с видеонаблюдением, с парковка
Bendikai, Литва
3
2
2
Литва, Клайпедский район, деревня Бендикай, улица Вейш Рожеш. Продается недавно построенный …
€145,000
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Memelhaus
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Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка
Клайпедский район, Литва
4
2
2
Литва, Клайпедский район, деревня Шлапшиле, улица Žvyro ( бывшая Мемельская зона ), уютный, …
€174,000
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Memelhaus
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Ginduliai, Литва
4
2
1
Литва, Клайпедский район, Гиндуляй, Пакальнес г. уютный, современный и качественный меблиров…
€243,000
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Memelhaus
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