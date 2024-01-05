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Жильё в Клайпедский район, Литва

Гаргждай
4
53 объекта найдено
Дом с балконом, с гаражом, с газовым отоплением в Kuliai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с газовым отоплением
Kuliai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 80 кв.м. дом с гаражом 23 кв.м и участком 6 акров Довилай сен. Куляй км. Ул лилии.…
€125,900
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Гаргждай, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Гаргждай, Литва
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/9
ПРОДАЕТСЯ 2 КОМНАТНЫЕ. КВАРТИРА 3/9 – ЭТАЖ AME ЗАВОДЫ G.31 МАЖЕЙКЮИС ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место…
€43,000
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Дом в Svencele, Литва
Дом
Svencele, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
€200,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Гаргждай, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Гаргждай, Литва
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
€310,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Гаргждай, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Гаргждай, Литва
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€77,800
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой в Dreverna, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Dreverna, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
€160,000
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Capital
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Дом в Ziaukos, Литва
Дом
Ziaukos, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
€109,800
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Capital
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Дом с гаражом в Jonusai, Литва
Дом с гаражом
Jonusai, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
€275,000
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Capital
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
€250,000
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Capital
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Дом в Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€175,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом в Kuliai, Литва
Дом с балконом, с гаражом
Kuliai, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€145,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой в Voveriskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Voveriskiai, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Усадьба в Минии ! Привлекательная цена ! Фронт своего, Voveryscine k. Продается часть усадь…
€62,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Svencele, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Svencele, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
€430,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты в Judrenai, Литва
Квартира 3 комнаты
Judrenai, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
Аккуратная 3-комнатная квартира на продажу в школьном округе, в городе Юдре, Клайпеда. Эта к…
€23,800
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Capital
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Дом с гаражом в Dreverna, Литва
Дом с гаражом
Dreverna, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
€208,000
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Capital
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Дом в Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ДОМ SELD С 18 ARS СЕКЦИЕЙ В КОРОБКЕ. Это каркасный дом, который оценивает природные материал…
€369,000
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Capital
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Дом в Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
ДОМ С 9 РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ. Это каркасный дом, который оценивает природные материалы, эколог…
€219,900
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Capital
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Дом в Gruceikiai, Литва
Дом
Gruceikiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продажа: 80,26 кв.м. м. Участок жилого дома с хозяйственными постройками в поселке на одной …
€29,000
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Capital
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Дом с гаражом в Sudmantai, Литва
Дом с гаражом
Sudmantai, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
€170,000
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Capital
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Дом с гаражом в Sudmantai, Литва
Дом с гаражом
Sudmantai, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
€280,000
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Дом в Sudmantai, Литва
Дом
Sudmantai, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
________________________ Усадьба с 1 гектаром недалеко от города Это поместье - настоящий…
€299,999
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Квартира 1 комната с центральным отоплением в Jakai, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением
Jakai, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/3
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛЬПОВ ДЛЯ ПОЖИЗНЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Мы продае…
€36,000
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Capital
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Дом в Прекуле, Литва
Дом
Прекуле, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИЛИ СОДЫ В СОБСТВЕННОСТЬ. Завышенная усадьба с участком 17,77 а продается недалеко …
€90,000
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Дом в Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
ПРЕЗИДЕНТ СЛЕНГЕСА !!!!!!!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ОДИН ВЫСОКИЙ 115 КВ.М. ДОМ ПЕРЕД ПРИГОТО…
€189,900
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Capital
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Дом с гаражом в Pipirai, Литва
Дом с гаражом
Pipirai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО, ЧТОБЫ НЕ ПОДГОТОВИТЬ 2 ДОМАШНЕГО ДОМА С БУДУЩИМ ГИЛЛИОНОМ Г., RADAILS K., ВОПРОС R.…
€79,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Sudmantai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Sudmantai, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
€200,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Kalnuvenai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Kalnuvenai, Литва
Площадь 355 м²
Количество этажей 2
ЖИВОЙ ДОМ В ТРУДНИЧЕСТВЕ НАПРАВЛЕН. -------------------------------------------------- ----…
€210,000
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Capital
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Дом с гаражом в Lebartai, Литва
Дом с гаражом
Lebartai, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€215,000
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Capital
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Дом 5 комнат со стеклопакетами, с парковка в Mazuriskiai, Литва
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с парковка
Mazuriskiai, Литва
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Klipščiai village, Tuopų street, A 2-s…
€165,000
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Memelhaus
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с сигнализацией в Svencele, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с сигнализацией
Svencele, Литва
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БЕЛЫМ, ВЫСОКОЙ КАЧЕСТВЕННЫМ ПУЛЬСОМ, КУПИТЬ ДО СОВРЕМЕННЫХ РЫНКОВ СПРО…
€199,000
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Capital
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Типы недвижимости в Клайпедский район

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Клайпедский район, Литва

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