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Коммерческая недвижимость в Кельмеском районе, Литва

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 788 м² в Karklenai, Литва
Коммерческое помещение 788 м²
Karklenai, Литва
Площадь 788 м²
Этаж 2
КОММЕРЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ФИЛДЕ - ПУКИ ДОСТУПНОСТЬ К РАЗВИТИЯМ БИЗНЕСА! Пи…
$84,629
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Коммерческое помещение 10 000 м² в Кельме, Литва
Коммерческое помещение 10 000 м²
Кельме, Литва
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 1
Свиноводство на продажу. 12 000 единиц можно выращивать на продажу в год. свиньи. В настояще…
$1,00 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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