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Коммерческая недвижимость в Кельмеский район, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией в Silgaliskiai, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Silgaliskiai, Литва
Площадь 51 м²
Этаж 1
СТРАНА ПУТЕШЕСТВИЯ ДВА ПРОДАЖИ ТОРГОВЛИ В ДВАР Г, ПУТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА - Портативные коммерчес…
€39,900
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Furnace heating в Jukniske, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Jukniske, Литва
Площадь 10 000 м²
Этаж 1
€350,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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