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Жилье в Кедайнском районе, Литва

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Кедайняй
18
39 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Продажа, но, Рейс Г.14, баллы. Адрес - Rasa g. 14-45, Kėdainiai; Общая площадь составляет 4…
$59,035
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Дом продается в особенно тихом месте города Кедайняй, Бабенай, вдали от улицы. Холдинг уютны…
$73,636
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Дом в Patranys, Литва
Дом
Patranys, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продажа источников в рабочую зону ----------------------------------------------------------…
$51,705
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Квартира 3 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 3 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Просторная 3-комнатная квартира на продажу в деревне Pažieislis, Kėdainiai район 3-комнатна…
$31,380
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Квартира 3 комнаты в Vainotiskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vainotiskiai, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Продано 3 капсулы по западной цене, БАРД БОРД АРЕА Буто Инфо: Адрес - Качупио г. 6-1, посело…
$40,222
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Салес Яукус, Содо Хаусхолд в дороге, Западный подъем. ДОСТУП К СОБСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ НА БАЗЕ…
$29,562
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продажа домов с фамильными постройками в точках, районах G. Части дома на продажу с домашним…
$47,333
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Дом в Ausra, Литва
Дом
Ausra, Литва
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Отправляем NAM с 23.65 ARM LOW PAOBELIO K.! В Паобеле бережно хранился каменный дом с участ…
$98,628
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Дом в Josvainiai, Литва
Дом
Josvainiai, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Достижения по продаже вашего каблука в домашнем хозяйстве и под наблюдением Бег 25,46 АРМ и …
$129,734
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Дом в Patranys, Литва
Дом
Patranys, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Жилой, деревянный дом с просторной площадью 39 арен и зданиями стоящего двора (гараж, фермер…
$100,859
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Дом в Josvainiai, Литва
Дом
Josvainiai, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Продано нашему Дому, с полем 17.95, Ваши недели! В Жосвайная под ответственность суда прода…
$81,000
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
28 АРМ СМЕЮТСЯ С ДОМОВЫМ КРИЧИНОМ! Эксклюзивная недвижимость продается тем, кто ищет место д…
$44,761
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Дом продается в Кедайняй, в тихой и упорядоченной части жилого района. Это отличное место дл…
$115,214
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
СИТАЙ, РОЛЛИНГ И ГРАД Г. 11А ПАРДЖИДАМ НЭМ. На ваших глазах дом, который полностью готов ст…
$277,068
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Дом в Labunava, Литва
Дом
Labunava, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 1
Уютный, аккуратный и хорошо оборудованный дом для продажи в тихом и красивом месте в Латбуна…
$160,469
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Дом в Daumantai, Литва
Дом
Daumantai, Литва
Площадь 20 м²
Количество этажей 2
SALE SODO NAM WITH 12,76 iss plot, DOUMANT K., BODAVI --------------------------------------…
$13,906
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Дом в Daumantai, Литва
Дом
Daumantai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
S17 Дом мечты – это то, о чем мы мечтаем чаще всего. Потому что здесь мы строим Самые красив…
$186,632
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Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 4/5
Ищете упорядоченную и уютную квартиру? Это предложение! 2-комнатная квартира в аренду в Кед…
$43,017
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продай свою квартиру. Общий: • Strazdelio g. 27, Kėdainiai; • асфальтированный доступ; • Уча…
$109,315
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Дом в Daumantai, Литва
Дом
Daumantai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
S16 Дом мечты – это то, о чем мы мечтаем чаще всего. Потому что здесь мы строим Самые красив…
$186,632
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Дом в Beinaiciai, Литва
Дом
Beinaiciai, Литва
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Отправка в космос 2 LIVESTOCK HOUSEHOLD BEINEA K., BODANT R. Очень просторный, двухэтажный …
$137,574
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Квартира 3 комнаты в Sirutiskis, Литва
Квартира 3 комнаты
Sirutiskis, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/5
Подчинен общему типу в креслах Содо Джи. Предварительное соглашение или соглашение! Адрес -…
$47,178
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Дом в Labunava, Литва
Дом
Labunava, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Дом продается в районе Лабунава Кедайняй в тихом месте, недалеко от пруда Лабунава и реки Не…
$88,337
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Отправляем дом с фамильными постройками на базис Ключевого Борда, Информация: Общая площа…
$52,300
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Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Где бы ни был игрок Баттер, GROWTH G.24, POINTS. ! Доминия расширяется до 1 или 1,5 каб. Уст…
$55,955
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
Лесной дом на продажу в поселке Пасеслио, Alyvų g. Деревянный дом продается 72 кв.м. в тихо…
$30,930
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Мы продали наш NAM с 20-ти ARM FLAT! В Лчунаве, Кедайняйский район, каменный дом с участком…
$34,405
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Дом в Pajieslys, Литва
Дом
Pajieslys, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Отправка живых домов с фамильными постройками в бодинги R. Дом продается с гаражом и неско…
$41,840
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Квартира 1 комната в Кедайняй, Литва
Квартира 1 комната
Кедайняй, Литва
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/5
Продано, но хорошо, 17 баллов. Адрес - Gegučių g. 17-68, Kėdainiai; Общая площадь: 32,02 кв…
$40,576
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Квартира 4 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 4 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Продается в пространстве 4 Кастл, но в переименовании - А. КАНАПИНСКАС ГАТВ! Ищете дом, где …
$90,511
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Типы недвижимости в Кедайнском районе

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Параметры недвижимости в Кедайнском районе, Литва

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