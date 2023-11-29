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23 объекта найдено
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Jaksiai, Литва
84 м²
2
€15,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Alksnenai, Литва
138 м²
2
СОДИЙНЫЙ БИЗНЕС ПУБЛИКИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Каштан г. 2, деревня Пайесле, район Кедайняй.; •…
€20,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
Дом
Шета, Литва
229 м²
1
В гостиничном районе города Шес продается кирпичный строительный дом 1990-летней давности с …
€35,900
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Capital
Языки общения: English, Русский
Дом
Vasariskiai, Литва
100 м²
2
€32,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Дом с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
45 м²
1
В ОЧЕНЬ ДРУЗЬЯХ И РАМИО-ЛОКАЦИИ, НЕ ИМЕЮТ КОРАБЛЯ, ОТ КОТОРОГО РАЗРЕШЕНИЕ В НЕМУНЕ, ВЫБРАЕТС…
€27,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Шета, Литва
110 м²
1
Самодельный дом MEA с ERDVAS, ОПУБЛИКОВАННЫМ В ГОРОДЕ, POWER R. Дом удобен для выщелачивани…
€35,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Mantviloniai, Литва
92 м²
1
€135,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
121 м²
1
€37,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Kalnaberze, Литва
88 м²
1
€25,000
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Capital
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Дом
Azytenai, Литва
363 м²
2
ВЫБОР ПРИПАЛЬНОЙ ЦЕПИ В ПУТИ БИЗНЕСА! В РАНДЕ РАНДЕРОВ МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ПАРК И ДЕРЕВНУЮ АЛИТА…
€59,000
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Capital
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Дом с With furniture, с Domestic equipment, с Furnace heating
Kalnaberze, Литва
63 м²
1
СОДЫБА - ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСТРОЙКОЙ И 40 АРА СЕКЦИИ Р. СУРВИЛИАН СЕН. КАЛНАБЕРС К…
€24,500
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Vincgalys, Литва
139 м²
1
A+ класс, 4 комнаты, 139,5 кв.м, частичная отделка (85% окончательность) дома с участком пло…
€175,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Krakes, Литва
268 м²
1
Продается недалеко от центральной площади города Кракие - жилой дом, разделенный на три един…
€49,900
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Capital
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Дом с гаражом
Vasariskiai, Литва
233 м²
2
Продажа 2009-2018 строительство, 232.69 кв. М. площадь дома с участком земли. Домашняя усад…
€150,000
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Capital
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Дом с Furnace heating, с With bathhouse
Uzupe, Литва
59 м²
1
ПРОДАННЫЙ ДОМ ОДНОГО ВЫСОКОГО СО СВЕТОМ ЗЕМЛИ G., ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА K., ВЛАСТЬ R. ОБЪЕКТ ДЛЯ ПР…
€29,900
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
151 м²
1
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ДОМ С РАЗДЕЛОМ DIDEL SGEIUMBERS С НЕ СОБЫТИЕМ. -----------…
€59,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Krakes, Литва
83 м²
1
Дом на продажу в городе Кракис. Следы, населенный пункт в муниципалитете района Кедайняй, в…
€12,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Petkunai, Литва
122 м²
1
ДОМ В СЕТИ РАДЖОН, ЧЕТВЕРТЫЙ ИЗ ПЕТКСА. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЬ ПРИМЕРЫ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Ста…
€35,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Vasariskiai, Литва
56 м²
1
ЖИВОЙ ДОМ В СТРАНЕ НЕДВИЖИМОСТИ С ОКНОМ! __________________________________________________…
€39,600
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Capital
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Дом с гаражом
Кедайняй, Литва
124 м²
2
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ С ПРИНЯТИЕМ К ОБОРУДОВАНИЮ, 1-2 НОМЕРА…
€95,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Савечяй, Литва
275 м²
2
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ОШИБКИ И ЗАПИСАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ !!! НЕТ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ…
€189,900
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Capital
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Дом
Urneziai, Литва
62 м²
1
SODYBA ЕСТЕСТВЕННО И ЛЕСНО В РАСЧЕТАХ ПОВЕРХНОСТИ. ОСТАНОВИТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗЕЛ…
€57,000
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Capital
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Дом
Tubiai, Литва
1 455 м²
5
НОГИ ИНВЕСТИЦИИ!!!ПРОДАЕТСЯ НЕОБХОДИМОЕ СТАТ 5 ВЫСОКОЕ С ПРОЕКТАМ МЫ ХОРОШО В ГОНКЕ КРЕСТОВ …
€50,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
Параметры недвижимости в Кедайнский район, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
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