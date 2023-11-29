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Дома в Кедайнский район, Литва

23 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Jaksiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Jaksiai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
€15,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Alksnenai, Литва
Дом с Furnace heating
Alksnenai, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
СОДИЙНЫЙ БИЗНЕС ПУБЛИКИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Каштан г. 2, деревня Пайесле, район Кедайняй.; •…
€20,000
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Capital
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Дом в Шета, Литва
Дом
Шета, Литва
Площадь 229 м²
Количество этажей 1
В гостиничном районе города Шес продается кирпичный строительный дом 1990-летней давности с …
€35,900
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Дом в Vasariskiai, Литва
Дом
Vasariskiai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
€32,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Vasariskiai, Литва
Дом с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
В ОЧЕНЬ ДРУЗЬЯХ И РАМИО-ЛОКАЦИИ, НЕ ИМЕЮТ КОРАБЛЯ, ОТ КОТОРОГО РАЗРЕШЕНИЕ В НЕМУНЕ, ВЫБРАЕТС…
€27,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Шета, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Шета, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Самодельный дом MEA с ERDVAS, ОПУБЛИКОВАННЫМ В ГОРОДЕ, POWER R. Дом удобен для выщелачивани…
€35,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Mantviloniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Mantviloniai, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
€135,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Vasariskiai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
€37,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Kalnaberze, Литва
Дом с Furnace heating
Kalnaberze, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
€25,000
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Дом в Azytenai, Литва
Дом
Azytenai, Литва
Площадь 363 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР ПРИПАЛЬНОЙ ЦЕПИ В ПУТИ БИЗНЕСА! В РАНДЕ РАНДЕРОВ МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ПАРК И ДЕРЕВНУЮ АЛИТА…
€59,000
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Дом с With furniture, с Domestic equipment, с Furnace heating в Kalnaberze, Литва
Дом с With furniture, с Domestic equipment, с Furnace heating
Kalnaberze, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
СОДЫБА - ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСТРОЙКОЙ И 40 АРА СЕКЦИИ Р. СУРВИЛИАН СЕН. КАЛНАБЕРС К…
€24,500
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Vincgalys, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Vincgalys, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
A+ класс, 4 комнаты, 139,5 кв.м, частичная отделка (85% окончательность) дома с участком пло…
€175,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Krakes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Krakes, Литва
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Продается недалеко от центральной площади города Кракие - жилой дом, разделенный на три един…
€49,900
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Дом с гаражом в Vasariskiai, Литва
Дом с гаражом
Vasariskiai, Литва
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продажа 2009-2018 строительство, 232.69 кв. М. площадь дома с участком земли. Домашняя усад…
€150,000
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Дом с Furnace heating, с With bathhouse в Uzupe, Литва
Дом с Furnace heating, с With bathhouse
Uzupe, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
ПРОДАННЫЙ ДОМ ОДНОГО ВЫСОКОГО СО СВЕТОМ ЗЕМЛИ G., ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА K., ВЛАСТЬ R. ОБЪЕКТ ДЛЯ ПР…
€29,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Vasariskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ДОМ С РАЗДЕЛОМ DIDEL SGEIUMBERS С НЕ СОБЫТИЕМ. -----------…
€59,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Krakes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Krakes, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу в городе Кракис. Следы, населенный пункт в муниципалитете района Кедайняй, в…
€12,000
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Дом с Furnace heating в Petkunai, Литва
Дом с Furnace heating
Petkunai, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
ДОМ В СЕТИ РАДЖОН, ЧЕТВЕРТЫЙ ИЗ ПЕТКСА. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЬ ПРИМЕРЫ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Ста…
€35,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Vasariskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Vasariskiai, Литва
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
ЖИВОЙ ДОМ В СТРАНЕ НЕДВИЖИМОСТИ С ОКНОМ! __________________________________________________…
€39,600
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Дом с гаражом в Кедайняй, Литва
Дом с гаражом
Кедайняй, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ С ПРИНЯТИЕМ К ОБОРУДОВАНИЮ, 1-2 НОМЕРА…
€95,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Савечяй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Савечяй, Литва
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ОШИБКИ И ЗАПИСАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ !!! НЕТ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ…
€189,900
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Дом в Urneziai, Литва
Дом
Urneziai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
SODYBA ЕСТЕСТВЕННО И ЛЕСНО В РАСЧЕТАХ ПОВЕРХНОСТИ. ОСТАНОВИТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗЕЛ…
€57,000
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Дом в Tubiai, Литва
Дом
Tubiai, Литва
Площадь 1 455 м²
Количество этажей 5
НОГИ ИНВЕСТИЦИИ!!!ПРОДАЕТСЯ НЕОБХОДИМОЕ СТАТ 5 ВЫСОКОЕ С ПРОЕКТАМ МЫ ХОРОШО В ГОНКЕ КРЕСТОВ …
€50,000
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Параметры недвижимости в Кедайнский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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