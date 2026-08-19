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Квартиры в Кедайнском районе, Литва

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Кедайняй
7
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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Продажа, но, Рейс Г.14, баллы. Адрес - Rasa g. 14-45, Kėdainiai; Общая площадь составляет 4…
$59,035
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Квартира 3 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 3 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Просторная 3-комнатная квартира на продажу в деревне Pažieislis, Kėdainiai район 3-комнатна…
$31,380
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Квартира 3 комнаты в Vainotiskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vainotiskiai, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Продано 3 капсулы по западной цене, БАРД БОРД АРЕА Буто Инфо: Адрес - Качупио г. 6-1, посело…
$40,222
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 4/5
Ищете упорядоченную и уютную квартиру? Это предложение! 2-комнатная квартира в аренду в Кед…
$43,017
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Квартира 3 комнаты в Sirutiskis, Литва
Квартира 3 комнаты
Sirutiskis, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/5
Подчинен общему типу в креслах Содо Джи. Предварительное соглашение или соглашение! Адрес -…
$47,178
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Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Где бы ни был игрок Баттер, GROWTH G.24, POINTS. ! Доминия расширяется до 1 или 1,5 каб. Уст…
$55,955
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Кедайняй, Литва
Квартира 1 комната
Кедайняй, Литва
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/5
Продано, но хорошо, 17 баллов. Адрес - Gegučių g. 17-68, Kėdainiai; Общая площадь: 32,02 кв…
$40,576
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Квартира 4 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 4 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Продается в пространстве 4 Кастл, но в переименовании - А. КАНАПИНСКАС ГАТВ! Ищете дом, где …
$90,511
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Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 4/5
Уютная квартира на продажу в Kėdainiai, Šių g. 116 Ищете компактное жилье в удобном месте? …
$25,073
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Квартира 2 комнаты в Josvainiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Josvainiai, Литва
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Разные проекты в бороде! Подсчитано 4 Но с частью земли, сверхъестественной и природной, спр…
$64,862
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Квартира 3 комнаты в Vasariskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vasariskiai, Литва
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
Печально с будущим, Мелиораторы Г. 2, ВИЛАЙНЫ К., ПОСТАЛЬНАЯ АРИЯ. ! Цена вождения!!! Адрес…
$49,007
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Параметры недвижимости в Кедайнском районе, Литва

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