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Квартиры в Кедайнский район, Литва

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13 объектов найдено
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick в Koliupe, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick
Koliupe, Литва
Комнаты 1
Площадь 12 м²
Этаж 2/5
€25,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Koliupe, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Koliupe, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
€40,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Кедайняй, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 9/9
€43,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Vasariskiai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Vasariskiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
€42,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Mantviloniai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Mantviloniai, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 8/9
€55,900
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Storeroom в Stasiunai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Storeroom
Stasiunai, Литва
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира на продажу с удобным выщелачиванием. Есть возможность купить квартиру, …
€27,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Mantviloniai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Mantviloniai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€33,900
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Koliupe, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Koliupe, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/6
€59,900
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Koliupe, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Koliupe, Литва
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/5
€89,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Stasine, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Stasine, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ В ПУТИ, В ВЫИГРЫШЕ. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА 2 КОМНАТЫ, НО. Адрес – July al. 5, Стулья; …
€35,900
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Квартира 2 комнаты с интернетом, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock в Vasariskiai, Литва
Квартира 2 комнаты с интернетом, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock
Vasariskiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
СОВРЕМЕННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ЦЕПОЧКЕ - ДОМ ВО ВТОРОЙ ЖИЗНИ! Отличное строительн…
€36,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Lanciunava, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Lanciunava, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
В ЕСТЕСТВЕННОЙ АПСУПТИИ СОВЕТ ДВУХ КОМНАТ НА ЯЗЫКЕ! Продается двухкомнатная квартира в Лан…
€33,500
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Квартира 1 комната в Vasariskiai, Литва
Квартира 1 комната
Vasariskiai, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/5
€17,000
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Параметры недвижимости в Кедайнский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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