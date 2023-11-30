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Жильё в Kedainiu miesto seniunija, Литва

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Кедайняй, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 9/9
€43,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Mantviloniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Mantviloniai, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
€135,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Mantviloniai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Mantviloniai, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 8/9
€55,900
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Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Storeroom в Stasiunai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Storeroom
Stasiunai, Литва
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира на продажу с удобным выщелачиванием. Есть возможность купить квартиру, …
€27,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Mantviloniai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Mantviloniai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€33,900
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Дом с гаражом в Кедайняй, Литва
Дом с гаражом
Кедайняй, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ С ПРИНЯТИЕМ К ОБОРУДОВАНИЮ, 1-2 НОМЕРА…
€95,000
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Дом в Tubiai, Литва
Дом
Tubiai, Литва
Площадь 1 455 м²
Количество этажей 5
НОГИ ИНВЕСТИЦИИ!!!ПРОДАЕТСЯ НЕОБХОДИМОЕ СТАТ 5 ВЫСОКОЕ С ПРОЕКТАМ МЫ ХОРОШО В ГОНКЕ КРЕСТОВ …
€50,000
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Параметры недвижимости в Kedainiu miesto seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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