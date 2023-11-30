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Дома в Kedainiu miesto seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Mantviloniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Mantviloniai, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
€135,000
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Capital
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Дом с гаражом в Кедайняй, Литва
Дом с гаражом
Кедайняй, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ С ПРИНЯТИЕМ К ОБОРУДОВАНИЮ, 1-2 НОМЕРА…
€95,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
Дом в Tubiai, Литва
Дом
Tubiai, Литва
Площадь 1 455 м²
Количество этажей 5
НОГИ ИНВЕСТИЦИИ!!!ПРОДАЕТСЯ НЕОБХОДИМОЕ СТАТ 5 ВЫСОКОЕ С ПРОЕКТАМ МЫ ХОРОШО В ГОНКЕ КРЕСТОВ …
€50,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Kedainiu miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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