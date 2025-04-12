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Жильё в Jurkiskes, Литва

1 объект найдено
Дом в Jurkiskes, Литва
Дом
Jurkiskes, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Дом площадью 74,43 кв. м. Принципы: - видеокамеры; - Есть сигнализация; - визуальное распол…
$221,351
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Параметры недвижимости в Jurkiskes, Литва

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов