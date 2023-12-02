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Жильё в Jure, Литва

дома
3
4 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Jure, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Jure, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
€36,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с интернетом, с With furniture в Papilvis, Литва
Дом с балконом, с интернетом, с With furniture
Papilvis, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Ищете садовый домик, где было бы уютно и комфортно, и вы были бы окружены природой? Хотели б…
€56,900
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Jure, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Jure, Литва
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/5
Гера ИНВЕСТИЦИЯ! МОЖЕТ БЫТЬ РАВНО DU BUTUS! Просторные и светлые комнаты на продажу, которые…
€45,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом в Mazosios Zariskes, Литва
Дом
Mazosios Zariskes, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
€140,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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