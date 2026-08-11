Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Jure
  4. Жилая

Жилье в Jure, Литва

;
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Jure, Литва
Квартира 3 комнаты
Jure, Литва
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Уютная 3-комнатная квартира с гаражом на продажу - Jurės mstl., Kazlų Rūdos sav. В тихом гор…
$52,071
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Jure, Литва
Дом
Jure, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продано ваше жилище с фамильярными постройками, море, денежный рейл в спасении правительства…
$53,181
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Jure, Литва
Дом
Jure, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом для продажи рядом с лесом, муниципалитет Казлу Руда, деревня Юре, улица Мишко Рядом с л…
$45,792
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти